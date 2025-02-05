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mashnews 05 февраля 2025, 18:25 89 Видеоблог

10 Новых заводов | Какие производства запустили в России в январе 2025

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10 новых заводов и модернизированных производств России. «Нижнекамскнефтехим» завершил строительство нефтехимического комплекса ЭП-600. Производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла запущено в Ульяновске. Рязанский «Завод точного литья» запустил новый цех механической обработки литейной продукции. Также расскажем о новом деревообрабатывающем производстве в Кургане.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:06 — «Нижнекамскнефтехим» завершил строительство нефтехимического комплекса ЭП-600

01:03 — Производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла запущено в Ульяновске

01:40 — В Кургане запустили новый цех деревообрабатывающего производства 02:19 — Челябинский «Политранс» нарастил выпуск прицепной техники

03:09 — Рязанский «Завод точного литья» запустил новый цех механической обработки литейной продукции

04:00 — Компания «Стройсантехмонтаж» запустила в Воронежской области завод сухих строительных смесей

04:37 — «Ижевский опытно-механический завод» запустил производство комплектующих к нефтяным насосам

05:21 — В поселке Новоспасское начал работу новый машиностроительный завод «Фортис»

06:00- В Республике Коми компания «Комилесбизнес» ввела в эксплуатацию завод по выпуску древесных топливных гранул

06:44 — Компания «Медплант» увеличила производственные мощности и открыла на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» новый цех

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Источник: https://rutube.ru/channel/24142067/

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  • Нет аватара termometrix
    05.02.2520:23:51

    «№ 1 в мире: Китай экспортировал 6,41 миллиона автомобилей в 2024 году

    В 2024 году экспорт автомобилей из Китая достиг 6,41 миллиона автомобилей, что на 23% больше, чем в предыдущем году. Этот экспорт принес 117,4 миллиарда долларов."

    https://www.aut...ategy?page=news

    --------

    «В 2022 году Китай импортировал в общей сложности около 878 000 легковых и коммерческих автомобилей, что немного меньше, чем в предыдущем году."

    https://www.sta...ted-into-china/

    «В 2014 году Китай импортировал больше автомобилей, чем экспортировал. В этом году импорт автомобилей в Китай составил 1,4 млн машин.»

    Отредактировано: termometrix~20:41 05.02.25
    #1296539
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