10 Новых заводов | Какие производства запустили в России в январе 2025

10 Новых заводов | Какие производства запустили в России в январе 2025Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
10 новых заводов и модернизированных производств России. «Нижнекамскнефтехим» завершил строительство нефтехимического комплекса ЭП-600. Производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла запущено в Ульяновске. Рязанский «Завод точного литья» запустил новый цех механической обработки литейной продукции. Также расскажем о новом деревообрабатывающем производстве в Кургане.
В этом выпуске:
0:00 — вступление
0:06 — «Нижнекамскнефтехим» завершил строительство нефтехимического комплекса ЭП-600
01:03 — Производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла запущено в Ульяновске
01:40 — В Кургане запустили новый цех деревообрабатывающего производства 02:19 — Челябинский «Политранс» нарастил выпуск прицепной техники
03:09 — Рязанский «Завод точного литья» запустил новый цех механической обработки литейной продукции
04:00 — Компания «Стройсантехмонтаж» запустила в Воронежской области завод сухих строительных смесей
04:37 — «Ижевский опытно-механический завод» запустил производство комплектующих к нефтяным насосам
05:21 — В поселке Новоспасское начал работу новый машиностроительный завод «Фортис»
06:00- В Республике Коми компания «Комилесбизнес» ввела в эксплуатацию завод по выпуску древесных топливных гранул
06:44 — Компания «Медплант» увеличила производственные мощности и открыла на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» новый цех
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05.02.2520:23:51