Кировский завод «Маяк» обновляет станочный парк

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ПАО «Кировский завод «Маяк» (входит в концерн «Калашников») в рамках программы технического перевооружения заготовительного производства получил шесть современных токарных автоматов продольного точения с ЧПУ. Оборудование готово к пуско-наладочным работам и в ближайшее время будет введено в эксплуатацию.

Как отметил руководитель заготовительного производства Дмитрий Смёрдов, обновление станочного парка является одной из приоритетных задач предприятия. Новые станки обладают расширенными возможностями по сравнению с существующим оборудованием. Они способны выполнять больше операций, обеспечивать высокую точность обработки и производить детали, не требующие дополнительной доработки. Это гарантирует стабильность поставок для сборочного производства.

Пуско-наладочные работы и обучение персонала планируется завершить в первой декаде марта. Благодаря наличию на заводе специалистов с опытом работы на аналогичном оборудовании процесс освоения новых станков пройдет быстрее.

Руководство завода подчеркивает, что это только первый этап масштабной модернизации. Внедрение нового оборудования позволит продолжить обновление производственных мощностей, повысить эффективность и конкурентоспособность предприятия, открывая новые перспективы для развития. Кроме того, обновление станочного парка создаст дополнительные рабочие места.

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