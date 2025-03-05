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05 марта 2025, 09:04 232 Металлообрабатывающее оборудование™ ⇒ Производство

Налажено производство гибочного станка для кольцевой гибки труб

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Механический завод № 3 образован в 1938 году из бывших мастерских по изготовлению метчиков луппов, вентиляторов и т. п. Численность производственных рабочих на тот период составляла 18 человек. Завод начал выпускать свои первые станки и механизмы сантехнического назначения для строительных и монтажных управлений Минмонтажспецстройя СССР, а также трубогибочные станки ВМС-23 для народного хозяйства.

На сегодняшний день Московский механический завод № 3 (ММЗ-3) является одним из крупнейших предприятий в области станкостроения в России. Завод зарекомендовал себя как надежный производитель станков и оборудования для различных отраслей промышленности. Основные направления деятельности завода включают производство деталей и механизмов для различных отраслей, таких как машиностроение, энергетика и транспорт.

С начала 2024 года заводом налажено серийное производство универсального гибочного станка УГС-6/3.

Гибочный станок УГС-6/3 предназначен для кольцевой гибки труб прямоугольного или круглого сечения и спиральной гибки труб круглого сечения тремя роликами в холодном состоянии.

Трубогиб профилегибТрубогиб профилегиб © mmz3.ru

Станок может быть использован для изготовления спирально-пространственных деталей (конструкций) при гибке труб (профилей) круглого и прямоугольного сечения, с соответствующей заменой конфигурации рабочих роликов.

Профилегиб применяется на предприятиях, по изготовлению вентиляционных и санитарно-технических изделий, а также, на заводах по изготовлению металлоконструкций при производстве деталей гнутой пространственной формы.

Преимущества гибочного полуавтоматического УГС-6/3

Возможность управления станком в полуавтоматическом и ручном режимах, причем в автоматическом режиме процесс гибки осуществляется системой электронного управления, по заданной программе.

Оснащен системой динамического торможения главного привода.

Технологический модуль оснащен электроприводом для автоматического позиционирования роликов в процессе производства гибочных операций.

Управление станком осуществляется с пульта. Не требует специальной подготовки фундамента, устанавливается на любое твердое покрытие.

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Источник: https://mmz3.ru

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трубогиб, профилегиб, спиральная гибка, гибочный станок, станок для гибки труб
  • Нет аватара Sweet
    06.03.2501:21:26

    А производитель кто? Ни слова про него

    #1297882
    • Комментарий удален
    • Нет аватара Лексур
      07.03.2512:15:22

      Механический завод № 3 образован в 1938 году из бывших мастерских по изготовлению метчиков луппов, вентиляторов и т. п. Численность производственных рабочих на тот период составляла 18 человек.

      #1297985
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