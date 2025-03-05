Янтарный комбинат возобновил добычу на крупнейшем в мире месторождении янтаря

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Калининградский янтарный комбинат возобновил добычу балтийского янтаря после зимнего перерыва. Работы начались 3 марта на Приморском карьере, где в этом году планируется добыть 600 тонн солнечного камня.

Добыча ведется открытым карьерным способом. Янтарь залегает на глубине 40-50 метров под слоем пустых пород, которые удаляются с помощью экскаваторов и складируются для последующей рекультивации территории. Этот подготовительный этап, называемый вскрышными работами, проводится круглый год.

Непосредственная добыча янтаря начинается в теплое время года, так как технологический процесс предполагает использование воды, которая замерзает при минусовых температурах. Шагающий экскаватор формирует из породы семиметровый конус, который затем размывается мощной струей морской воды из гидромонитора. Полученная смесь поступает по трубопроводу на узел извлечения, где янтарь очищают от примесей и породы.

«Перед началом сезона мы провели плановый ремонт оборудования и техники, что позволит минимизировать риски аварий и выполнить план добычи. В первую смену было добыто 1,116 тонны янтаря. Содержание камня в породе варьируется от 1,55 до 2,1 кг/м³. В южной части месторождения, где мы начали работы, оно минимальное. По мере продвижения к северному борту концентрация янтаря будет увеличиваться, а вместе с ней и объемы добычи. Например, в прошлом году мы установили рекорд — 8,7 тонны за смену. Планируем достичь таких показателей во второй половине лета и завершить сезон в ноябре в северной части карьера», — отметил Александр Смирнов, заместитель генерального директора по горно-добычному производству — главный инженер Калининградского янтарного комбината.

Приморское месторождение в Калининградской области является крупнейшим в мире. Его запасы оцениваются более чем в 53 тысячи тонн, что позволяет вести добычу еще на протяжении 100 лет. Разработка карьера началась в 1976 году, когда было добыто всего 47 тонн янтаря. В 2024 году объем добычи достиг рекордных 627 тонн.

За последнее десятилетие объемы добычи на комбинате выросли более чем в два раза — с 250 до 600 тонн в год. Параллельно увеличивается и объем переработки сырья. С 2015 года Госкорпорация Ростех инвестировала в развитие предприятия около 3,4 млрд рублей. Эти средства были направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса, обновление парка спецтехники, создание современных рабочих мест и развитие ювелирного производства.

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