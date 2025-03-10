Уникальное испытательное оборудование отечественного производства для проведения испытаний ЭКБ

Одним из направлений деятельности АО «НИИЭТ» является разработка собственного испытательного оборудования на основе обширного опыта в сфере проведения испытаний ЭКБ. Данные работы выполняются, в том числе, с использованием субсидий согласно постановлению Правительства РФ от 16 декабря 2020 года № 2136 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники».

Среди последних разработок — качественное и финансово доступное отечественное оборудование, которое подходит для решения конкретных задач разработчиков и производителей электронных компонентов, а также отраслевых испытательных лабораторий: камера термоудара, стенд электротермотренировки, стенд испытания транзисторов.

Стенды «СИТ» могут применяться как для испытаний опытных образцов вновь разрабатываемых электронных компонентов, определения предельных режимов работы, а также для испытаний компонентной базы для таких областей как автомобильная электроника, медицинская техника, промышленная автоматика и в других сферах.

Также в функционал «СИТ» входит проведение отбраковочных испытаний при изготовлении изделий, к которым предъявляются особые требования к качеству и надежности, как, например, для космической отрасли.

Стенды включают в себя следующие основные компоненты: Блоки загрузки, предназначенные для установки испытываемых изделий, подключения к цепям питания и обеспечения теплового режима испытаний.

Блок термостатирования, который предназначен для поддержания заданной температуры теплоотводящих пластин блока загрузки с использованием жидкостного теплообмена.

Контроллеры температуры, обеспечивающие контроль температуры теплоотводящих пластин блока загрузки.

Источники питания, предназначенные для электропитания испытываемых изделий.

Испытания на тепловой удар — неотъемлемая часть процесса разработки и производства ЭКБ. К электронным устройствам предъявляются повышенные требования надежности в жестких условиях эксплуатации. Цель испытаний — определить способность изделий сохранять внешний вид и технические характеристики, включая герметичность, при воздействии перепадов температур окружающей среды.

Эти требования наиболее жесткие в оборонной промышленности, но подобные испытания необходимы и в гражданском производстве, таком как создание автомобильной, железнодорожной, авиационной техники, аппаратуры связи, систем управления и мониторинга промышленных объектов. Особенно важно соответствие этим требованиям для ЭКБ, применяемой в устройствах, работающих вне помещений или в условиях Крайнего Севера, либо размещающихся на поверхностях с высоким тепловыделением, например, непосредственно на двигателях.

Автоматическая камера теплового удара АКТУ-001 включает в себя следующие основные компоненты:

• камера тепла, выполненная из нержавеющей стали, с нагревательным элементом мощностью 2 кВт, обеспечивающая режим испытаний от +30 до +200⁰С;

• камера холода, обеспечивающая два режима проведения испытаний: — в жидкостной среде (спирт) в диапазоне температур от 0 до -60°С; - в жидкостной среде (жидкий азот) при -196°С.

• рабочие термопары;

• устройство автоматического перемещения испытуемых образцов;

• корзина;

• электронный блок управления (ЭБУ);

• система автоматической подачи азота;

• вентиляционный короб;

• защитный кожух

Эта камера предназначена для проведения испытаний интегральных схем и полупроводниковых приборов на воздействие резкого изменения температуры окружающей среды. В составе установки две камеры — тепла и холода — с жидкостной средой заданной температуры. Изменение температуры окружающей среды осуществляется перемещением испытываемого изделия из одной камеры в другую с помощью каретки, приводимой в движение шаговым двигателем.

Отличительной особенностью разрабатываемой установки является применение в качестве жидкости в камере холода воды, спирта или жидкого азота. С одной стороны, жидкий азот позволяет проводить испытания при температурах до -196 °С, что делает данную установку уникальной: большинство представленных на рынке камер могут обеспечивать температуру лишь до -60 °С. С другой стороны, если такие низкие температуры не требуются, для охлаждения могут применяться вода или спирт, что выгодно отличает это оборудование от зарубежных аналогов, в которых используются специализированные жидкости, обладающие высокой стоимостью и, тем самым, делающие дорогостоящей эксплуатацию установки.

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