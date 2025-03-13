В Москве завершились основные строительные работы Московского центра фотоники

© www.mos.ru

Завершено строительство уникального высокотехнологичного объекта — Московского центра фотоники. До конца года на предприятии пройдут пусконаладочные работы уникального оборудования, после чего начнется производство.

Центр занимает площадь 26,7 тысячи квадратных метров. Ежегодно здесь планируется выпускать до 100 тысяч фотонных интегральных схем (ФИС) — специализированных оптических устройств, используемых в трансиверах. Эти схемы способны обеспечивать передачу данных на скорости свыше 100 Гбит/с, при этом снижая энергопотребление в 10 раз. Благодаря этим элементам, устройства могут быть уменьшены в размерах до 20 раз по сравнению с существующими аналогами. Продукция центра позволит увеличить скорость передачи данных в 50-100 раз, что имеет ключевое значение для телекоммуникаций, космической связи, а также для развития искусственного интеллекта, биомедицины и других высокотехнологичных отраслей.

© www.mos.ru

Кроме того, продукция предприятия будет использоваться для реализации проектов, таких как запуск беспилотного движения поездов метро.

Пусконаладочные работы завершатся до конца 2025 года.Ещё одним значимым проектом на площадке «Алабушево» является строительство Центра фотошаблонов, которые используются в производстве интегральных микросхем. Этот проект реализуется совместно с Правительством Москвы, Минпромторгом России, Минобрнауки России и Национальным исследовательским университетом «МИЭТ».

© www.mos.ru

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом, где для инвесторов действует льготный режим ведения бизнеса. ОЭЗ была создана в 2006 году, однако её активное развитие началось после передачи проекта под управление правительства Москвы в 2016 году. За последние восемь лет ОЭЗ «Технополис Москва» стала крупнейшей в России как по объёму привлечённых инвестиций, так и по площадям, занятым действующими предприятиями.

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