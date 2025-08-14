Компания «НПО Краско» открыла новый производственный комплекс в Подмосковье

© оэз.рф

Компания «НПО Краско», резидент особой экономической зоны «Ступино Квадрат», завершила строительство нового производственно-складского комплекса с административным корпусом. Общая площадь объекта — 1140 кв. м, а инвестиции в проект составили 61 млн рублей.

«НПО Краско» работает в ОЭЗ с 2016 года, производя лакокрасочные материалы. За это время компания вложила в развитие более 386 млн рублей, а площадь её производственных мощностей выросла до 2,8 тыс. кв. м. Сегодня на предприятии трудятся около 100 человек.

Новый корпус оснащён современным оборудованием, что позволит расширить ассортимент. В линейке компании — краски для металла, фасадов, дерева, интерьеров, бассейнов, а также лаки, грунтовки и герметики. Качество продукции контролируется на всех этапах — от сырья до отгрузки, сообщили в ОЭЗ.РФ.

