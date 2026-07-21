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artal Автопром

В России наладили производство экспедиционных внедорожников «Кабан»

© motor.ru

Нижегородский завод «Автомастер» организовал выпуск экспедиционных внедорожников «Кабан». Это прямой наследник модели «Вепрь», которая базировалась на агрегатах полноприводного грузовика «Садко». Сборка «Вепрей» прекращена, так как Горьковский автозавод вывел из производственной гаммы исходное шасси.

В основе «Кабана» лежит грузовой внедорожник «Садко Next», который специалисты ателье «Автомастер» оборудовали цельнометаллическим кузовом.

В линейку доступных для заказа версий входят модификации для служб спасения, экспедиционных групп, охотников, вахтовиков и другие.

Машина оснащена 150-сильным турбодизелем ЯМЗ объёмом 4,4 литра, с которым состыкована 5-ступенчатая механическая коробка передач.

https://www.avt...alog/10/152757/

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Источник: motor.ru

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