«Специальность будущего»: все больше российских медвузов готовят врачей-кибернетиков

Тюменский медицинский университет стал очередным вузом страны, где открыта новая востребованная специальность «медицинская кибернетика».

Эта специальность — интересный вариант для абитуриентов, которые разрываются между увлеченностью биологией и интересом к информационным технологиям. Цифровизация здравоохранения, современное медицинское оборудование, развитие телемониторинга и телемедицины сулят врачам-кибернетикам, имеющим знания на стыке этих двух направлений, заманчивые перспективы.

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Какие предметы нужны для поступления? Профильным предметом в наборе вступительных испытаний является математика. Второй обязательный экзамен — русский язык. Третий предмет в разных вузах варьируется. Чаще всего это биология. Некоторые университеты предоставляют абитуриентам право выбирать между ней и информатикой, а также физикой.

О росте популярности новой профессии говорит количество медицинских вузов, которые готовят таких специалистов. Если в 2021 году их было 9, то теперь уже 22.

Специалисты этого направления не совсем врачи, а больше инженеры или айтишники. Но это вовсе не означает, что им не нужно разбираться в анатомии и физиологии, эпидемиологии, фармакологии и прочих прикладных медицинских науках.

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Тем не менее, на рабочих местах они занимаются не лечебной, а скорее организационной и прикладной работой. Что делают врачи-кибернетики конкретно:

Занимаются аппаратной диагностикой в клиниках и медицинских центрах (если окончена ординатура по соответствующему профилю);

Занимаются разработкой автоматизированных информационных систем и систем управления здравоохранением (IT-направление);

Ведут статистику по заболеваемости, приему пациентов в лечебных учреждениях, оказанным услугам;

Внедряют инновационные системы диагностики и аппаратного сканирования;

Разрабатывают методики подсчета и прогнозирования заболеваемости;

Участвуют в разработке новых лекарственных препаратов и методов лечения и многое другое.

Будем надеяться, что медицинские кибернетики помогут справиться с раком. Для российской медицины первая половина 2020-х годов в плане борьбы с онкологическими заболеваниями оказалась довольно успешной. Примеры достижений: разработана полимерная капсула для доставки лекарства против рака (таргетная терапия представляет собой новый класс лекарственных препаратов, которые нацелены на конкретные молекулы и биологические пути, ответственные за развитие и рост опухолей), созданы две инновационные системы лучевой терапии, внедряются иммунотерапия и персонализированная медицина (лечение на основе генетического профиля). Чуть подробнее о некоторых из этих методов с видео: https://www.litprichal.ru/work…

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