На ЗАО «Муром» установили первый российский сканер для сортировки шпона

Во Владимирской области на фанерном комбинате ЗАО «Муром» компания «Лаборатория измерительных систем» ввела в эксплуатацию первый российский сканер для сортировки сухого шпона собственной разработки.

Как стало известно журналу «ЛПК Сибири», сканер шпона находится в эксплуатации на фанерном комбинате ЗАО «Муром» с декабря 2024 года и обеспечивает более высокую точность сортировки и надежность в работе по сравнению с зарубежным оборудованием. Использование системы уже приносит экономический эффект за счет повышения производительности и качества готовой продукции.

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Сканер автоматически определяет сорта березового шпона и в режиме реального времени анализирует пороки древесины и дефекты обработки. Кроме того, система адаптируется к работе с другими породами древесины, что делает ее универсальным инструментом для лесообрабатывающих предприятий. Решение интегрировано с влагомером и позволяет комплексно контролировать качество на производственной линии.

«Успешное завершение пилотного проекта на Муромском фанерном комбинате — это значимое достижение для нашей команды. Мы гордимся тем, что смогли предложить рынку уникальное отечественное решение, которое полностью соответствует высоким требованиям российских предприятий. Этот проект стал результатом плодотворного сотрудничества и взаимного доверия с нашими партнерами. Мы вдохновлены их открытостью к инновациям и верим, что впереди нас ждут еще более масштабные и амбициозные проекты», — рассказал Олег Шестаков, генеральный директор ООО «Лаборатория измерительных систем».

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