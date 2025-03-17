В Якутске строится крупнейший в регионе образовательный комплекс

© rostec.ru

В Якутске реализуется масштабный образовательный проект — строится крупнейший в регионе образовательный комплекс, финансируемый частными инвесторами. На территории в 26 гектаров возводится инновационное пространство площадью 51 530 квадратных метров. Проект привлекает беспрецедентные инвестиции, а на строительной площадке ежедневно трудятся 1213 специалистов. Это не просто школа — это настоящий прорыв в образовательной системе республики.

© rostec.ru

© rostec.ru

Уже сейчас впечатляют масштабы: основные корпуса закрыты тепловым контуром, ведутся работы по установке инженерных систем и утеплению фасадов. Для удобства и безопасности детей в любую погоду все здания соединены между собой. Однако «Точка будущего» — это не только про инфраструктуру. Это про качественное образование. Современные классы с интерактивным оборудованием, лаборатории, творческие мастерские, спортивные залы — здесь созданы идеальные условия для обучения, научных исследований, творчества и спорта.

© rostec.ru

© rostec.ru

© rostec.ru

Подобные образовательные проекты — большая редкость даже для крупных городов России. Этот проект наглядно демонстрирует, как частная инициатива может изменить будущее целого региона, вкладывая не только деньги, но и реальные возможности для развития подрастающего поколения. Образовательный комплекс, во многом повторяющий успешный проект в Иркутской области, сейчас находится в стадии активного строительства.

В его состав войдут детский сад на 200 мест, начальная школа на 360 мест, старшая школа на 480 мест, а также спортивный корпус, бассейн и стадион. Обучение в комплексе будет полностью бесплатным. Архитектурная концепция якутской «Точки будущего» учитывает климатические особенности региона. Например, между корпусами предусмотрены теплые переходы, чтобы дети могли комфортно перемещаться даже в самые суровые морозы. Проект реализуется на средства частных инвесторов.

© rostec.ru

© rostec.ru

Напомним, что первая «Точка будущего» была открыта в Иркутске в 2020 году и успешно работает почти 5 лет. Сегодня в ней обучаются почти 1000 детей, что подтверждает успешность и востребованность подобных инициатив. Иркутский комплекс расположен на берегу Ангары на участке площадью 20 гектаров. Работа над проектом заняла семь лет, а разработкой занималась команда экспертов из разных регионов страны. Уникальность проекта заключается в том, что дети с разным социальным статусом могут бесплатно учиться в системе, где к каждому ребенку применяется индивидуальный подход. Кроме того, почти 20 приемных семей получили комфортное жилье и системное сопровождение. Архитектура иркутского комплекса, разработанная датским бюро CEBRA, отличается необычным дизайном и яркой навигацией. Каждое здание имеет свое название и цветовое кодирование, что упрощает ориентацию на территории. В каждом корпусе есть просторные атриумы, где проводятся уроки, лекции и даже отдых на переменах. Особое внимание уделено проектному обучению: с 7 класса у каждого ученика есть тьютор, который помогает в разработке индивидуальных проектов. Ключевая идея — научить детей ответственно распоряжаться пространством и окружающей действительностью. Прозрачные стены, панорамные окна и зенитные фонари создают ощущение открытости и света. Для уединения предусмотрены звукоизолированные зоны, а для активного отдыха — спортивные площадки, бассейны и даже надувная горка. Таким образом, пространство школы становится своего рода симулятором внешнего мира, где дети учатся принимать решения, ставить цели и достигать их.

© rostec.ru

© rostec.ru

Якутская «Точка будущего», вдохновленная успешным опытом Иркутска, станет не просто образовательным комплексом, а местом, где формируются личности, готовые к вызовам современного мира. Это яркий пример того, как частная инициатива и инновационные подходы могут изменить будущее целых регионов.

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