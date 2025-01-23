«Мираторг» представил первое технологическое оборудование собственного производства

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Ведущий вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в России выпустил мобильный зоологический станок для крупного рогатого скота. Выводимое на рынок уникальное оборудование изготовлено подразделением компании — машиностроительным заводом «Плотавское», расположенном в Белгороде. Предприятие в составе холдинга активно локализует производство оборудования для АПК внутри страны. Презентация состоялась на международной выставке технологий «АГРОС 2025 EXPO».

«Мираторг» создал систему производства, позволяющую самостоятельно обеспечить все этапы создания конечного продукта: от производства сырья и кормов для животных до мясопереработки и розничной продажи в торговых сетях, в том числе, в собственных супермаркетах и бургерных. Теперь система подразумевает и собственное производство технологического оборудования.

Машиностроительный завод «Плотавское» в структуре агропромышленного холдинга образовался на базе бывшего Белгородского завода технологического оборудования ООО «Луч» и специализируется на импортозамещении востребованной на рынке РФ сельхозтехники и разработке собственной техники по запросам от компаний агросектора. Предприятие производит оборудование для животноводства, растениеводства, а также прицепную технику, запасные части, узлы и агрегаты.

Все изделия разрабатываются собственным конструкторским отделом с привлечением заказчика — конечного пользователя изделий. Такой подход позволяет производить механизмы для бизнеса, которые точно выполняют отведённую функцию, при этом выгодно отличаются в цене от импортных аналогов, позволяя заказчикам снижать себестоимость выпускаемой ими продукции. Предприятие является одним из лидеров в разработке и производстве технологического оборудования для оснащения свинокомплексов и ферм КРС.

Зоологический станок, представленный на отраслевой выставке, создан с акцентом на инновационные технологии, которые помогают оптимизировать процессы и добиваться максимальной продуктивности. Предприятие способно выпускать до 300 зоологических станков в год. Современные материалы обеспечивают долговечность и надёжность, что особенно важно в условиях современных фермерских хозяйств. Система разработана с учётом комфорта животных и простоты эксплуатации для работников, что способствует созданию более эффективной рабочей атмосферы и минимизации стресса у животных.

Завод существует с советских времён и изначально специализировался на изготовлении прессов для масличных культур: за время работы предприятия их было выпущено более 1 500 единиц. Сейчас мощность завода — 19 тысяч нормо-часов в месяц, он выпускает 50 тысяч единиц продукции ежемесячно: от планок и ножей до станков, кормушек и прицепных устройств для обработки почвы или кормозаготовки. Помимо зоологических станков продукция предприятия для животноводства включает системы кормления и поения.

«Компания стремится к максимальной самостоятельности на всех этапах создания конечного продукта. Теперь мы добавили также собственное производство сложного технического оборудования. Мы реагируем на потребности рынка, делая упор на наиболее востребованное оборудование, узлы и агрегаты, регулярно инвестируем средства в модернизацию производства и разработку новых технологических продуктов, чтобы стать незаменимым партнёром для отечественных животноводов. Мы активно сотрудничаем с агрокомпаниями и фермерскими хозяйствами, чтобы учитывать все замечания для соответствия самым высоким стандартам качества и безопасности»,

— прокомментировали в пресс-службе компании «Мираторг».

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