В Боровичах Новгородской области открылась новая современная детская поликлиника

© novgorod-news.net

Новая современная детская поликлиника, построенная в Боровичах, открыла свои двери для маленьких пациентов и их родителей.

На первом этаже посетителей встречает регистратура открытого типа, приветливый администратор, гардероб, электронные инфоматы для самозаписи и детская игровая комната. Здесь же расположены процедурные кабинеты и рентгенологическое отделение. На втором этаже — отделение врачей участковых педиатров, прививочные кабинеты, физиотерапевтическое отделение с залом лечебной физкультуры, кабинетами лазоретерапии, электросветолечения, ингаляций, массажа. На третьем этаже поликлиники находятся кабинеты врачей — узких специалистов, работают кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Приемы уже ведут участковые педиатры, хирург, кардиолог, невролог. Кабинеты специалистов оснащены новейшим оборудованием: аудиометры, аппараты для проведения энцефалограмм, кресло оторинолорингологическое, операционный стол и др.

© novgorod-news.net

«В медицинских образовательных организациях сейчас обучается 52 студента-целевика по направлениям Боровичской Центральной районной больницы. В скором времени они выйдут на работу, в том числе в качестве узких врачей детской поликлиники. В первую очередь к нам приходят специалисты, заинтересованные в своем профессиональном росте и пациентах», — рассказала Ольга Захарова, главный врач Боровичской ЦРБ.

Строительство детско-взрослой поликлиники велось в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение». Кроме строительства в поликлинику приобретено новейшее оборудование: магнитно-резонансный томограф, рентгенологическое оборудование, эндоскопическое оборудование, аппарат КТ, шесть аппаратов УЗИ, флюорограф, маммограф, эндоскопическое оборудование.

© novgorod-news.net

Конечно, открытие новой поликлиники — знаковое событие для всех боровичан и жителей пяти близлежащих районов и округов: Окуловского, Любытинского, Хвойнинского, Мошенского, Пестовского районов и округов. Всего в поликлинике смогут получать помощь около 130 тысяч человек.

Общий объем финансирования строительства поликлиники из федерального и регионального бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время она проходит этап поэтапного лицензирования медицинской деятельности. Первым шагом стала получение лицензий на работу детских врачей. Планируется, что уже летом откроется взрослое отделение, и новая поликлиника будет работать в полном масштабе.

© novgorod-news.net

© novgorod-news.net

© novgorod-news.net

© novgorod-news.net

© novgorod-news.net

© novgorod-news.net

© novgorod-news.net

© novgorod-news.net

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