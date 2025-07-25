BONUM разработал полуприцеп‑самосвал, который сразу готов к перевозке угля
Российские инженеры создали самосвал, не требующий доработок — он сразу готов к работе с углём, рудой и другими тяжёлыми сыпучими грузами.
Всё продумано: от конструкции кузова до мелких деталей, влияющих на удобство работы и безопасность водителя.
Над проектом работали специалисты завода BONUM — производителя полуприцепной техники с собственным конструкторским бюро.
Прежде чем выйти на рынок, полуприцеп прошёл испытания в суровых условиях: техника отрабатывалась на маршрутах с повышенными нагрузками, в реальных климатических и эксплуатационных сценариях.
Серийная модель уже доступна на рынке и получает положительные отзывы от перевозчиков.
Что предусмотрено на производстве:
• Кузов из износостойкой стали HARDOX450 — выдерживает контакт с углём, песком, щебнем и сохраняет прочность при перепадах температур.
• Форма кузова — продумана для быстрой выгрузки: груз не прилипает, не залипает.
• Полог с системой сматывания — установлен с завода и защищает от осадков, ветра и пыли.
• Элементы для комфорта и безопасности водителя: багор, обслуживающая площадка и направляющий склиз — всё включено в базовую комплектацию.
Мнение инженеров BONUM
«Мы проектировали технику под реальные условия: уголь — тяжёлый и агрессивный материал.
Учли европейский опыт, но переработали конструкцию под российские маршруты.
Важно, чтобы перевозчику не приходилось что-то дорабатывать — всё уже предусмотрено», — отмечают инженеры BONUM.
Готовое решение — без переделок
На практике перевозчикам часто приходится усиливать конструкцию, дооснащать технику или менять компоненты под конкретные задачи.
В этом случае всё включено уже на производстве: купил — и сразу в рейс.
Преимущества для бизнеса:
• Быстрый ввод в эксплуатацию
• Надёжность при высоких нагрузках
• Нет расходов на доработки
• Минимальные простои и быстрая окупаемость
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