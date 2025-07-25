BONUM разработал полуприцеп‑самосвал, который сразу готов к перевозке угля

Российские инженеры создали самосвал, не требующий доработок — он сразу готов к работе с углём, рудой и другими тяжёлыми сыпучими грузами.

Всё продумано: от конструкции кузова до мелких деталей, влияющих на удобство работы и безопасность водителя.

Над проектом работали специалисты завода BONUM — производителя полуприцепной техники с собственным конструкторским бюро.

Прежде чем выйти на рынок, полуприцеп прошёл испытания в суровых условиях: техника отрабатывалась на маршрутах с повышенными нагрузками, в реальных климатических и эксплуатационных сценариях.

Самосвальный полуприцеп БОНУМ

Серийная модель уже доступна на рынке и получает положительные отзывы от перевозчиков.

Что предусмотрено на производстве:

• Кузов из износостойкой стали HARDOX450 — выдерживает контакт с углём, песком, щебнем и сохраняет прочность при перепадах температур.

• Форма кузова — продумана для быстрой выгрузки: груз не прилипает, не залипает.

• Полог с системой сматывания — установлен с завода и защищает от осадков, ветра и пыли.

• Элементы для комфорта и безопасности водителя: багор, обслуживающая площадка и направляющий склиз — всё включено в базовую комплектацию.

Мнение инженеров BONUM

«Мы проектировали технику под реальные условия: уголь — тяжёлый и агрессивный материал. Учли европейский опыт, но переработали конструкцию под российские маршруты. Важно, чтобы перевозчику не приходилось что-то дорабатывать — всё уже предусмотрено», — отмечают инженеры BONUM.

Готовое решение — без переделок

На практике перевозчикам часто приходится усиливать конструкцию, дооснащать технику или менять компоненты под конкретные задачи.

BONUM STRONG LINE

В этом случае всё включено уже на производстве: купил — и сразу в рейс.

Преимущества для бизнеса:

• Быстрый ввод в эксплуатацию

• Надёжность при высоких нагрузках

• Нет расходов на доработки

• Минимальные простои и быстрая окупаемость

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