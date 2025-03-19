Водно-ландшафтный парк «Атмосфера» в Екатеринбурге

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Водно-ландшафтный парк в Екатеринбурге, созданный компанией Urban Green для проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», включает семь «зеленых» технологий — от посевных цветников до датчиков замера качества воздуха и очищающего воду биоплато.

Водно-ландшафтный парк «Атмосфера» был создан в рамках VI Международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» бюро Urban Green. Фестиваль начал свою историю в 2018 году и с тех пор менял локации, пока в 2024 году не обрел постоянное место на набережной Городского пруда, со стороны Макаровского моста. Участники фестиваля из семи городов — Лимы (Перу), Баку (Азербайджан), Казани, Уфы, Белгорода, Москвы и Екатеринбурга — создали семь садов, которые стали постоянной частью парка.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Помимо садов на территории расположены игровая и смотровая площадки, амфитеатр и зоны отдыха. Чтобы отделить территорию от проезжей части, использован зеленый забор из боярышника. Для создания тени на тротуаре в жаркую погоду высажена аллея лип. Нижняя часть набережной соединена с верхней пешеходной дорожкой.

На территории применено семь «зеленых» технологий. Водопроницаемые дорожки — экологически чистые, морозоустойчивые, пожаробезопасные, высокопрочные, устойчивые к УФ-излучению.

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Технология «посевной цветник» направлена на увеличение биоразнообразия. Цветник привлекает насекомых-опылителей, наполняет пространство приятным ароматом, задерживает тонны пыли за сезон.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

«Биооткосоукрепление берега»: для укрепления откоса берега подобраны растения со свойством удерживать грунт корневой системой. Они создают прочные связи, предотвращая осыпание. Деревянные доски прослужат первые 2-3 года, пока растения не наберут мощную корневую массу. Затем доски сгниют, а растения их «переработают».

© i.archi.ru

Датчики OpenLab замеряют качество воздуха, содержание тонкой пыли и количество микроорганизмов в почве. Дополнительно проводится мониторинг реакции птиц на изменения в экосистеме.

© i.archi.ru

«Фиторемедиация»: биоплато очищает воду благодаря природной способности растений регулировать pH среды, содержание углекислого газа и кислорода. Для оценки состояния воды в Городском пруду используется буй «Буян» — он pH, температуру, содержание растворенного кислорода, химическое потребление кислорода, концентрацию нитратов и мутность воды.

© i.archi.ru

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