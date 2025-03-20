Ростех поставил в войска боевые машины «Панцирь-С» © rostec.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс способен эффективно уничтожать практически все виды воздушных угроз. Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Госкорпорацию Ростех, выполнил государственный оборонный заказ, поставив партию боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Все комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки.

Комплексы семейства «Панцирь» зарекомендовали себя как высокоэффективные системы, надежно защищающие российское воздушное пространство. В ходе боевого дежурства расчеты «Панцирей» неоднократно обнаруживали и уничтожали сложные воздушные цели, подтверждая способность комплекса нейтрализовать практически все типы средств воздушного нападения, используемых противником.

В феврале 2025 года на Международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби (ОАЭ) холдинг «Высокоточные комплексы» впервые представил за рубежом новейшую модификацию комплекса — «Панцирь-СМД-Е». Этот комплекс разработан для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈