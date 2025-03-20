NICA, DARIA и не только: новые ускорительные проекты в России

Ускорители ионов предназначены для исследования физических законов, управляющих нашей Вселенной, фундаментальных свойств материи и поиска новой физики за пределами Стандартной модели элементарных частиц. Подобные ускорительные комплексы также могут стать одним из самых перспективных инструментов для лечения рака и найти свое применение в других областях медицины. Такие машины, работающие на пучках ионов, прямо сейчас строят в нашей стране в рамках федеральной научно-технической программы «Развитие синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры» сроком до 2030 г.

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