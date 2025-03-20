БСК в 2024 году увеличила выпуск пищевой соды на 20%

Производству «Сода» (является частью Башкирской содовой компании) 13 марта исполнилось 80 лет со дня основания. За годы предприятие стало одним из флагманов химической промышленности России, в первую очередь благодаря масштабам производства кальцинированной соды (до 1,8 млн тонн ежегодно), а также выпускаемому всеми известному и широко востребованному на протяжении многих десятков лет продукту — пищевой соде. За последнее десятилетие совокупный объем производства пищевой соды на предприятии вырос на 45%, со 150 до 217 тысяч тонн продукции. Помимо соды, предприятие выпускает хлористый кальций и белую сажу. Производство «Сода» продолжает развиваться, внедряя инновационные технологии и соответствуя экологическим стандартам.

Знаменательная дата неразрывно связана с историей страны — первая партия каустической соды была выпущена в 1945 году, в год Великой Победы. В 2025 году предприятие занимает достойные позиции среди родственных заводов и в рамках компании «Росхим». За 2024 год стерлитамакский содовый завод увеличил объем продаж бикарбоната натрия на 20% — до 193,9 тыс. тонн. Более 40% продукции было экспортировано в страны ближнего зарубежья, Латинской Америки, Южной Азии и Ближнего Востока. Перераспределение цепочек поставок позволило нивелировать снижение объемов экспортируемой продукции из-за санкционного давления и добиться роста экспорта на 43% (сравнение показателей 2024 и 2023 гг.).

Основной объем пищевой соды реализуется в России. Ключевые регионы продаж соды — Центральный и Приволжский федеральные округа. На них приходится 64% от общего объема выручки. Увеличить объем продаж бикарбоната натрия на 20% позволило восстановление спроса со стороны пищевой промышленности, а также рост использования бикарбоната натрия в отечественном агропромышленном комплексе.

Завод активно помогает развитию стекольной, металлургической, целлюлозно-бумажной и нефтяной промышленностей в России, выпуская необходимую для данных отраслей кальцинированную соду и бикарбонат натрия. Рассол для производства кальцинированной, а также каустической соды добывается в цехе «Рассолопромысел». За годы эксплуатации здесь было пробурено более 100 скважин. «Сода» занимается производством и другой продукции, востребованной в промышленном секторе: хлористого кальция, белой сажи.

«Сегодня „Сода“ является одним из крупнейших производителей кальцинированной соды в России и Европе. Мы гордимся тем, что наша продукция занимает большую долю на российском рынке и соответствует самым строгим международным стандартам. Но достижения — это не только цифры и объемы производства. Прежде всего, люди — те, кто каждый день вносит свой вклад в развитие компании Целые династии рабочих, наши партнеры и клиенты, которые доверяют нам и помогают нам расти. В этот праздничный день хочется выразить благодарность всем, кто был с нами на этом пути», — Эдуард Давыдов, генеральный директор Башкирской содовой компании.

Напомним, в 1930-х годах СССР поставил задачу создания мощного производства соды. После анализа регионов выбор пал на Башкирию: в 1936 году в горах-шиханах были обнаружены крупные запасы высококачественного известняка — ключевого сырья для производства соды. Позднее в районе Стерлитамака и Ишимбая нашли значительные залежи каменной соли — второго важнейшего компонента для химического производства. Полноводная река Белая обеспечила идеальные условия для строительства завода. В 1939 году, несмотря на тяжелые условия военного времени, началось возведение предприятия, и уже 13 марта 1945 года была выпущена первая партия каустической соды. 10 ноября 1951 года были получены первые 17 тонн кальцинированной соды. Уже к 1957 году стерлитамакская сода стала самой дешевой в стране, что укрепило ее позиции на рынке. Пищевая сода, которая впервые появилась в продуктовой линейке предприятия в 1967 году, к середине 1980-х стерлитамакская пищевая сода заняла 90% российского рынка.

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