© ase-ec.ru

На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш, строительство которой ведет Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», завершен монтаж турбины. Этот ключевой этап работ включал установку турбоагрегата на валоповоротное устройство, что позволило начать вращение вала турбины на малых оборотах в ходе испытаний.

Валоповоротное устройство играет важную роль в обеспечении правильной центровки и балансировки ротора турбины перед запуском и остановом, что предотвращает износ оборудования и гарантирует безопасную и эффективную эксплуатацию.

Специалисты провели контрольные проверки, подтвердившие точность центровки и высокое качество сборки турбоагрегата.

«Завершение монтажа турбины на первом энергоблоке АЭС „Руппур“ — это значимый шаг на пути к физическому пуску станции. Успешная установка турбоагрегата на валоповоротное устройство и проведенные проверки подтверждают высокую точность сборки и надежность оборудования. Этот результат стал возможным благодаря работе команды профессионалов и еще раз демонстрирует эффективность российских технологий», — отметил Алексей Дерий, вице-президент по проектам в Бангладеш АО «Атомстройэкспорт».

Справка:АЭС «Руппур» строится в 160 км от столицы Бангладеш, Дакки, по российскому проекту с двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Контракт на строительство был подписан 25 декабря 2015 года. Реакторы ВВЭР-1200, являющиеся флагманским продуктом «Росатома», соответствуют международным стандартам безопасности поколения III+ и уже успешно эксплуатируются на шести энергоблоках — четырех в России и двух в Беларуси. Активное строительство АЭС по российской технологии также ведется в Египте, Венгрии, Турции и Китае.

Россия продолжает укреплять международное сотрудничество, делая акцент на партнерстве с дружественными странами. Экономика страны активно развивает экспортный потенциал, поставляя товары, услуги и сырье по всему миру. Крупные проекты в энергетической сфере, такие как строительство АЭС «Руппур», являются важной частью этой работы, в которой активно участвуют «Росатом» и его предприятия.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈