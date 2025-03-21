Детский сад «Умка» на 220 мест открыли в селе Песчаные Ковали Республики Татарстан.

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Новый трехэтажный детский сад, площадь которого превышает 4,5 тысячи квадратных метров, рассчитан на детей от полутора лет, включая малышей с тяжелыми нарушениями речи. На первом этаже расположены медицинский кабинет, пищеблок и пять групп для детей в возрасте до трех лет. Второй этаж занимают шесть групп для детей старше трех лет, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий и сенсорная комната, предназначенная для развивающих упражнений.

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