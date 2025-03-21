Детский сад «Умка» на 220 мест открыли в селе Песчаные Ковали Республики Татарстан.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый трехэтажный детский сад, площадь которого превышает 4,5 тысячи квадратных метров, рассчитан на детей от полутора лет, включая малышей с тяжелыми нарушениями речи. На первом этаже расположены медицинский кабинет, пищеблок и пять групп для детей в возрасте до трех лет. Второй этаж занимают шесть групп для детей старше трех лет, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий и сенсорная комната, предназначенная для развивающих упражнений.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Под Мариуполем восстановлены школа и детский сад
Восстановленные после боевых действий школа и детский сад открылись в&...bsp;посёлке Талаковка под Мариуполем. Здесь проживают почти 4 тыс. человек.
-
В Березняковском микрорайоне Тюмени открылся детский сад
Долгожданный детский сад в тюменских Березняках построен. Детский сад ...пливает собственная газовая котельная, в группах устроены тёплые полы.
-
Школа и детский сад открылись в Забайкальском крае
В посёлке Могзон Забайкальского края открылся крупный образовательный ...троительство и оборудование комплекса обошлось в 1,6 млрд рублей.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena