В Славянске-на-Кубани открылся новый детский сад

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1 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности в г.Славянске-на-Кубани открылся детский сад № 11 на 320 мест. Он получил название «Академия детства».

Новое дошкольное образовательное учреждение построено в рамках реализации подпрограммы «Создание объектов общественной инфраструктуры» краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Общая стоимость объекта составила 543 миллиона 900 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета — 515 миллионов 400 тыс. рублей, а средства муниципального бюджета — 28 миллионов 500 тыс. рублей.

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На площади почти 9 000 квадратных метров расположены три блока, включающих в себя групповые ячейки, дополнительные помещения для работы с детьми, медицинский блок, пищеблок, прачечную и служебно-бытовые помещения для персонала. В медблоке оборудован процедурный кабинет, кабинеты врача, медсестры, психолога и логопеда, выполнены все требования доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и оборудование пандусами и лифтами.

Дошкольное образование здесь дети будут получать в 5-ти ясельных группах для детей от 1 года до 3-х лет и 11 группах для детей от 3 до 7 лет.

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