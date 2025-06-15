Новый корпус детского сада «Журавушка» на 350 мест открылся в Сургуте

© hmao.er.ru

Новый корпус детского сада «Журавушка» построенн в микрорайоне «Марьина гора» Сургута в рамках народной программы «Карты развития Югры». На возведение объекта было затрачено свыше 620 миллионов рублей. В трёхэтажном здании дошкольной образовательной организации площадью почти 8 тысяч квадратных метров расположились музыкальный, физкультурный залы, бассейн, зал сухого плавания. Также здесь обустроен современный пищеблок. Он оснащён высокотехнологичным оборудованием, включая столы-холодильники, морозильные камеры, машину для нарезки хлеба и многое другое.

© hmao.er.ru

© hmao.er.ru

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