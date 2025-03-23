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Kотенко Cергей 23 марта 2025, 10:20 47 Модернизация

Афипский НПЗ запустил комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля

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 © neftegaz.ru

21 марта на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае введён в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля.

Запуск комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Афипском НПЗ означает завершение 1го этапа модернизации завода.

В рамках проекта создан производственно-технологический комплекс мощностью 3 млн т/год.

Общая сумма инвестиций в законченный первый этап модернизации и начатые работы второго этапа составила 217 млрд рублей.

В состав комплекса входят:

  • установка гидрокрекинга вакуумного газойля мощностью 2,5 млн т/год,
  • установки производства водорода, необходимого для процесса гидрокрекинга,
  • установка стабилизации бензина мощностью 1,25 млн т/год, которая в т. ч. позволяет получать прямогонную бензиновую фракцию сжиженных углеводородных газов, слушающую сырьем для производства водорода,
  • установка производства элементарной серы,
  • объекты общезаводского хозяйства.

На заводе также построен современный комплекс очистных сооружений с полной механической, химической и биологической обработкой воды.

80% всего оборудования — отечественного производства.

Афипский НПЗ, основанный в 1963 г., расположен в пос. Афипский в Северском районе Краснодарского края. Мощность предприятия составляет 6 млн т/год.

Предприятие производит светлые нефтепродукты: бензин и дизельное топливо, которое поставляется на внутренний рынок и на экспорт.

Масштабная модернизация началась в 2019 г.

У предприятия подписаны 2 соглашения с Минэнерго:

— в 2019 г. о модернизации,

— в 2021 г. — инвестиционное соглашение о создании комплекса по глубокой переработке нефти (КГПН).

Реализация 1го соглашения сейчас завершена, объекты введены в эксплуатацию.

Проект КГПН на Афипском НПЗ продолжает реализовываться, в его рамках запланировано:

  • строительство установки замедленного коксования (УЗК) с гидроочисткой мощностью 1,6 млн т/год;
  • реконструкция комплекса гидрокрекинга с увеличением его мощности с 2,5 млн до 3 млн т/год.

Глубина переработки нефти достигнет 93%, а выход светлых нефтепродуктов — 82%.

Общая сумма инвестиций в проект превысила 217 млрд руб.

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Источник: neftegaz.ru

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химическая промышленность, Краснодарский край
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