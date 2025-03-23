Афипский НПЗ запустил комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля

Афипский НПЗ запустил комплекс гидрокрекинга вакуумного газойляСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
21 марта на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае введён в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля.
Запуск комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Афипском НПЗ означает завершение 1го этапа модернизации завода.
В рамках проекта создан производственно-технологический комплекс мощностью 3 млн т/год.
Общая сумма инвестиций в законченный первый этап модернизации и начатые работы второго этапа составила 217 млрд рублей.
В состав комплекса входят:
- установка гидрокрекинга вакуумного газойля мощностью 2,5 млн т/год,
- установки производства водорода, необходимого для процесса гидрокрекинга,
- установка стабилизации бензина мощностью 1,25 млн т/год, которая
в т. ч.позволяет получать прямогонную бензиновую фракцию сжиженных углеводородных газов, слушающую сырьем для производства водорода,
- установка производства элементарной серы,
- объекты общезаводского хозяйства.
На заводе также построен современный комплекс очистных сооружений с полной механической, химической и биологической обработкой воды.
80% всего оборудования — отечественного производства.
Афипский НПЗ, основанный в 1963 г., расположен в пос. Афипский в Северском районе Краснодарского края. Мощность предприятия составляет 6 млн т/год.
Предприятие производит светлые нефтепродукты: бензин и дизельное топливо, которое поставляется на внутренний рынок и на экспорт.
Масштабная модернизация началась в 2019 г.
У предприятия подписаны 2 соглашения с Минэнерго:
— в 2019 г. о модернизации,
— в 2021 г. — инвестиционное соглашение о создании комплекса по глубокой переработке нефти (КГПН).
Реализация 1го соглашения сейчас завершена, объекты введены в эксплуатацию.
Проект КГПН на Афипском НПЗ продолжает реализовываться, в его рамках запланировано:
- строительство установки замедленного коксования (УЗК) с гидроочисткой мощностью 1,6 млн т/год;
- реконструкция комплекса гидрокрекинга с увеличением его мощности с 2,5 млн до 3 млн т/год.
Глубина переработки нефти достигнет 93%, а выход светлых нефтепродуктов — 82%.
Общая сумма инвестиций в проект превысила 217 млрд руб.
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