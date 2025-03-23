Афипский НПЗ запустил комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля

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21 марта на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае введён в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля.

Запуск комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Афипском НПЗ означает завершение 1го этапа модернизации завода.

В рамках проекта создан производственно-технологический комплекс мощностью 3 млн т/год.

Общая сумма инвестиций в законченный первый этап модернизации и начатые работы второго этапа составила 217 млрд рублей.

В состав комплекса входят:

установка гидрокрекинга вакуумного газойля мощностью 2,5 млн т/год,

установки производства водорода, необходимого для процесса гидрокрекинга,

установка стабилизации бензина мощностью 1,25 млн т/год, которая в т. ч. позволяет получать прямогонную бензиновую фракцию сжиженных углеводородных газов, слушающую сырьем для производства водорода,

позволяет получать прямогонную бензиновую фракцию сжиженных углеводородных газов, слушающую сырьем для производства водорода, установка производства элементарной серы,

объекты общезаводского хозяйства.

На заводе также построен современный комплекс очистных сооружений с полной механической, химической и биологической обработкой воды.

80% всего оборудования — отечественного производства.

Афипский НПЗ, основанный в 1963 г., расположен в пос. Афипский в Северском районе Краснодарского края. Мощность предприятия составляет 6 млн т/год.

Предприятие производит светлые нефтепродукты: бензин и дизельное топливо, которое поставляется на внутренний рынок и на экспорт.

Масштабная модернизация началась в 2019 г.

У предприятия подписаны 2 соглашения с Минэнерго:

— в 2019 г. о модернизации,

— в 2021 г. — инвестиционное соглашение о создании комплекса по глубокой переработке нефти (КГПН).

Реализация 1го соглашения сейчас завершена, объекты введены в эксплуатацию.

Проект КГПН на Афипском НПЗ продолжает реализовываться, в его рамках запланировано:

строительство установки замедленного коксования (УЗК) с гидроочисткой мощностью 1,6 млн т/год;

реконструкция комплекса гидрокрекинга с увеличением его мощности с 2,5 млн до 3 млн т/год.

Глубина переработки нефти достигнет 93%, а выход светлых нефтепродуктов — 82%.

Общая сумма инвестиций в проект превысила 217 млрд руб.

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