Ловозерский ГОК начал добычу в новых участках: подготовлено 63 тыс. тонн руды

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Ловозерский ГОК запустил новые очистные блоки на руднике Карнасурт

На подземном руднике Карнасурт, который разрабатывает Ловозерский горно-обогатительный комбинат (входит в горнорудный дивизион Росатома), введены в работу три новых очистных блока. Уже получены первые тонны лопаритовой руды с участков 26/13, 21/11 и 49/25. Это сырье используется для производства редкоземельных металлов.

«Ввод новых добычных объектов обеспечит стабильную работу предприятия и дополнительные поставки на Соликамский магниевый завод, где из нашего лопаритового концентрата извлекают редкоземельные металлы. В общей сложности, подготовлены к добыче запасы до 63 тыс т руды. Это гарантирует предприятию необходимый объем добычи на 2025 год», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков.

В прошлом году на руднике успешно испытали технологию селективной добычи, которая позволяет сразу отделять руду от пустой породы. По словам главного инженера предприятия Сергея Лахтина, в будущем планируется использовать более производительное буровое оборудование для повышения эффективности работ.

Геологическая служба комбината оценила запасы юго-западного участка рудника в 5,2 миллиона тонн руды. Их разработка рассчитана до 2037 года, что поддержит текущий уровень добычи до начала освоения новых горизонтов. Проектные работы по развитию рудника ведет институт «Гипроцветмет».

Эти меры укрепляют позиции Ловозерского ГОКа как важного поставщика сырья для российской промышленности редкоземельных металлов.

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