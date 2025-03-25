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25 марта 2025, 13:13 14 Группа Компаний "СПИКОМ" - российский производитель станков лазерной и плазменной резки металла™ ⇒ Производство

В Новосибирске запущен в эксплуатацию станок для плазменной резки балок ULTRABEAM-12000

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На крупном предприятии по производству металлоконструкций Новосибирска специалистами ГК «СПИКОМ» запущен в эксплуатацию станок плазменной резки швеллеров и двутавров ULTRABEAM-12000.

Станок позволяет производить фигурную плазменную резку на всех сторонах у двутавров, швеллеров, тавров, профильных труб и других балок длиной до 12000мм.

Производство станка для плазменной резки швеллеров и двутавров ULTRABEAM-12000Производство станка для плазменной резки швеллеров и двутавров ULTRABEAM-12000 © www.ультратерм.рф

— Источник плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края до 50мм.

Станок для плазменной резки швеллера и двутавра ULTRABEAM-12000Станок для плазменной резки швеллера и двутавра ULTRABEAM-12000 © www.ультратерм.рф

Станок для плазменной резки балки ULTRABEAM-12000Станок для плазменной резки балки ULTRABEAM-12000 © www.ультратерм.рф

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона с возможности установки под углом для продольной резки балки со снятием фаски.

— Также на заводе успешно эксплуатируются два станка плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060.

Станки плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060Станки плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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Источник: www.ультратерм.рф

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