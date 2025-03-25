В Новосибирске запущен в эксплуатацию станок для плазменной резки балок ULTRABEAM-12000

В Новосибирске запущен в эксплуатацию станок для плазменной резки балок ULTRABEAM-12000Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На крупном предприятии по производству металлоконструкций Новосибирска специалистами ГК «СПИКОМ» запущен в эксплуатацию станок плазменной резки швеллеров и двутавров ULTRABEAM-12000.
Станок позволяет производить фигурную плазменную резку на всех сторонах у двутавров, швеллеров, тавров, профильных труб и других балок длиной до 12000мм.
Производство станка для плазменной резки швеллеров и двутавров ULTRABEAM-12000 © www.ультратерм.рф
— Источник плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края до 50мм.
Станок для плазменной резки швеллера и двутавра ULTRABEAM-12000 © www.ультратерм.рф
Станок для плазменной резки балки ULTRABEAM-12000 © www.ультратерм.рф
— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.
— Магнитное крепление плазмотрона с возможности установки под углом для продольной резки балки со снятием фаски.
— Также на заводе успешно эксплуатируются два станка плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060.
Станки плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф
Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Новинка от ГК «СПИКОМ». Портативная машина ULTRAFIRE BM с ЧПУ для плазменной резки балок
По просьбе нашего заказчика ГК «СПИКОМ» разработала и... как на производстве, так и на любых объектах строительства.
-
В Калининграде запущен в эксплуатацию станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-20120
На самом западном рубеже нашей Родины в г. Калининград специалист...mes;12000мм).©Видео с / https://www.youtube.com/embed/kLvy9rVAU4A
-
В Новокузнецке запущен в эксплуатацию станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-2030
Специалистами ГК «СПИКОМ» смонтирован и запущен в&nbs...зовой резки металла: Группа Компаний «СПИКОМ», г. Барнаул.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru