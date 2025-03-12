Станок лазерной резки металла INVADER и станок плазменной резки ULTRATHERM на выставке МашЭкспо 2025

Завод-производитель станков с ЧПУ «СПИКОМ» в начале марта 2025 года представил на выставке МашЭкспо Сибирь 2025 станок лазерной резки металла INVADER PRO-1530 и станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-1530.

К российским станкам наблюдалось повышенное внимание посетителей выставки, ведь компания «СПИКОМ» является единственным производителем станков лазерной резки металла в Сибирском федеральном округе.

По результатам выставки заключен ряд контрактов на изготовление лазерных и плазменных станков с металлообрабатывающими предприятиями.

Лазерный станок INVADER PRO-1530 и плазменный станок ULTRATHERM MTRP-1530 на выставке МашЭкспо 2025 © www.ivdr.ru

Станок лазерной резки INVADER на выставке МашЭкспо Сибирь 2025 © www.ivdr.ru

Станок плазменной резки ULTRATHERM на выставке МашЭкспо Сибирь 2025 © www.ivdr.ru

Станок плазменной резки ULTRATHERM на выставке МашЭкспо Сибирь 2025 © www.ivdr.ru

Станок INVADER PRO имеет ряд преимуществ перед китайскими моделями, такие как:

— интуитивно понятное управление станком (обучение оператора занимает 1 день);

Стойка управления станком лазерной резки металла INVADER © www.ivdr.ru

— мощная конструкция рамы станка (вес рамы больше на 40% китайских аналогов);

Лазерный станок по металлу INVADER © www.ivdr.ru

— качественная секционная система дымоудаления с вытяжкой из зоны резки;

Секционный раскроечный стол с умной вытяжкой станка лазерной резки INVADER © www.ivdr.ru

— собственная разработанная система слежения за высотой реза;

Система слежения за высотой резка лазерной головки станка INVADER © www.ivdr.ru

— оперативный сервис (все комплектующие всегда в наличии), гарантийное и послегарантийное обслуживание и т. д.

В настоящее время станки лазерной резки INVADER серии PRO выпускаются в трех типоразмерах: 1500×3000, 1500×6000 и 1500×12000мм, можность источника лазера 3 и 6 кВт. В 2025 году планируется расширение линейки лазерных станков, более леккой серии LITE и более тяжелой серии MAX.

Российские станки для лазерной и плазменной резки металла © www.ivdr.ru

Станок лазерной резки металла INVADER © www.ivdr.ru

Российский станок лазерной резки INVADER и плазменной резки ULTRATHERM © www.ivdr.ru

Образцы лазерной резки металла на станке INVADER © www.ivdr.ru

Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-1530 © www.ivdr.ru

Образцы плазменной и газовой резки металла на станке ULTRATHERM © www.ivdr.ru

Напомним: компания СПИКОМ основана в 2006 году в г. Барнаул и уже более 10 лет занимается производством станков с ЧПУ для термической резки металла. На сегодняшний день введено в эксплуатацию более 400 станков в РФ, СНГ, странах Ближнего и Дальнего зарубежья.

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