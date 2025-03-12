Станок лазерной резки металла INVADER и станок плазменной резки ULTRATHERM на выставке МашЭкспо 2025

Станок лазерной резки металла INVADER и станок плазменной резки ULTRATHERM на выставке МашЭкспо 2025Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Завод-производитель станков с ЧПУ «СПИКОМ» в начале марта 2025 года представил на выставке МашЭкспо Сибирь 2025 станок лазерной резки металла INVADER PRO-1530 и станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-1530.
К российским станкам наблюдалось повышенное внимание посетителей выставки, ведь компания «СПИКОМ» является единственным производителем станков лазерной резки металла в Сибирском федеральном округе.
По результатам выставки заключен ряд контрактов на изготовление лазерных и плазменных станков с металлообрабатывающими предприятиями.
Лазерный станок INVADER PRO-1530 и плазменный станок ULTRATHERM MTRP-1530 на выставке МашЭкспо 2025 © www.ivdr.ru
Станок лазерной резки INVADER на выставке МашЭкспо Сибирь 2025 © www.ivdr.ru
Станок плазменной резки ULTRATHERM на выставке МашЭкспо Сибирь 2025 © www.ivdr.ru
Станок плазменной резки ULTRATHERM на выставке МашЭкспо Сибирь 2025 © www.ivdr.ru
Станок INVADER PRO имеет ряд преимуществ перед китайскими моделями, такие как:
— интуитивно понятное управление станком (обучение оператора занимает 1 день);
Стойка управления станком лазерной резки металла INVADER © www.ivdr.ru
— мощная конструкция рамы станка (вес рамы больше на 40% китайских аналогов);
Лазерный станок по металлу INVADER © www.ivdr.ru
— качественная секционная система дымоудаления с вытяжкой из зоны резки;
Секционный раскроечный стол с умной вытяжкой станка лазерной резки INVADER © www.ivdr.ru
— собственная разработанная система слежения за высотой реза;
Система слежения за высотой резка лазерной головки станка INVADER © www.ivdr.ru
— оперативный сервис (все комплектующие всегда в наличии), гарантийное и послегарантийное обслуживание
В настоящее время станки лазерной резки INVADER серии PRO выпускаются в трех типоразмерах: 1500×3000, 1500×6000 и 1500×12000мм, можность источника лазера 3 и 6 кВт. В 2025 году планируется расширение линейки лазерных станков, более леккой серии LITE и более тяжелой серии MAX.
Российские станки для лазерной и плазменной резки металла © www.ivdr.ru
Станок лазерной резки металла INVADER © www.ivdr.ru
Российский станок лазерной резки INVADER и плазменной резки ULTRATHERM © www.ivdr.ru
Образцы лазерной резки металла на станке INVADER © www.ivdr.ru
Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-1530 © www.ivdr.ru
Образцы плазменной и газовой резки металла на станке ULTRATHERM © www.ivdr.ru
Напомним: компания СПИКОМ основана в 2006 году в г. Барнаул и уже более 10 лет занимается производством станков с ЧПУ для термической резки металла. На сегодняшний день введено в эксплуатацию более 400 станков в РФ, СНГ, странах Ближнего и Дальнего зарубежья.
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