КЖД запустила сервис по доставке грузов паромами из Калининграда в Петербург

КЖД запустила сервис по доставке грузов паромами из Калининграда в ПетербургСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В самом западном регионе страны на Калининградской магистрали РЖД после тестовых испытаний полноценно заработал новый транспортно-логистический сервис по доставке грузов до станции Санкт-Петербург-Финляндский и в обратном направлении, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.
«Его внедрение позволит оптимально использовать мощности морских железнодорожных паромов по перевозке подвижного состава», — отмечается в сообщении.
Продукцию и товары, перевозимые автотранспортом, предлагается перегружать в крытые вагоны и далее отправлять с использованием железнодорожно-паромной линии Балтийск — Усть-Луга до станции Санкт-Петербург-Финляндский по необходимости с дальнейшим использованием терминально-складской инфраструктуры.
Примерные сроки доставки грузов составят от 10 до 20 дней. Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года.
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