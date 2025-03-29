КЖД запустила сервис по доставке грузов паромами из Калининграда в Петербург

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В самом западном регионе страны на Калининградской магистрали РЖД после тестовых испытаний полноценно заработал новый транспортно-логистический сервис по доставке грузов до станции Санкт-Петербург-Финляндский и в обратном направлении, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

«Его внедрение позволит оптимально использовать мощности морских железнодорожных паромов по перевозке подвижного состава», — отмечается в сообщении.

Продукцию и товары, перевозимые автотранспортом, предлагается перегружать в крытые вагоны и далее отправлять с использованием железнодорожно-паромной линии Балтийск — Усть-Луга до станции Санкт-Петербург-Финляндский по необходимости с дальнейшим использованием терминально-складской инфраструктуры.

Примерные сроки доставки грузов составят от 10 до 20 дней. Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года.

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