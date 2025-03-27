Производство зубных паст полного цикла запустили в Подмосковье

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Производитель косметических средств «Виэнти Продакшн Групп» (WNT Production Group, г. Москва) запустил на территории индустриального парка «Есипово» производство средств для полости рта — зубных паст, спреев, ополаскивателей и пенок, в том числе для профессиональных стоматологических процедур, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Запуск производства зубных паст стал частью масштабного проекта компании, инвестиции в реализацию которого оцениваются в 1 млрд руб. Полтора года назад компания запустила производство косметической продукции. Менее чем за год предприятию удалось на 70% увеличить производственные мощности, а также приступить к запуску новых производственных линий.

«Сейчас наибольшим спросом пользуются зубные пасты в дозаторах. Производство такой продукции сложнее — специально для этого нам пришлось модифицировать оборудование. Наши производственные мощности позволяют обеспечивать изготовление как крупных регулярных поставок для сетевых магазинов, так и небольших партий. Ручной труд на нашем производстве сведен к минимуму, а количество высокотехнологичного оборудования — к максимуму. В начале года мы расширили линейку профессиональных стоматологических средств, премиальных зубных паст с эксклюзивными вкусами и ингредиентами, а также приступили к производству зубных паст для животных», — отметила генеральный директор компании WNT Production Group Кристина Бармина.

На производственной площадке в «Есипово» были установлены варочные реакторы, тубные машины, линии фасовки и этикетировки, что позволило быстро адаптировать производство под новые продукты. Рецептура каждого разрабатывается технологами предприятия в собственной лаборатории компании, расположенной в индустриальном парке «Есипово».

"Компания WNT Production Group, специализирующаяся на контрактном производстве косметических средств, помимо производственных линий оборудовала на территории цифрового промышленного коворкинка Industrial City собственную современную лабораторию. Это позволило предприятию выполнять полный технологический цикл, от разработки рецептуры до готового продукта, а также тщательно проверять всю выпускаемую продукцию на каждом производственном этапе", — добавил партнер ХСА (девелопер парков Industrial City)Артем Петрухин.

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Изображение: WNT Production Group

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