В Иркутской области начали выпуск гибких полимерных армированных труб

© irkutsk-news.net

На Иркутском трубном заводе, входящем в Группу «Полипластик», запущено производство гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) под брендом Полифиброн.

Продукция полностью разработана в России с использованием отечественного сырья и комплектующих.

Инвестиции в создание инженерной инфраструктуры и закупку современного оборудования превысили 500 млн рублей. Мощности нового производства позволяют выпускать до 550 км труб в год.

© irkutsk-news.net

ГПАТ востребованы в различных сферах: от строительства нефте- и газопроводов до использования на нефтепромыслах и даже в системах искусственного оснежения лыжных трасс.

Трубы Полифиброн выдерживают рабочее давление до 21 МПа, что делает их пригодными для промысловых трубопроводов. Завод предлагает продукцию диаметром от 65 до 150 мм, включая модификации с ППУ-изоляцией для поддержания температуры транспортируемых сред.

© irkutsk-news.net

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