В Ростове-на-Дону запустили новый завод по производству радиоэлектронной продукции

В Ростове-на-Дону запустили новый завод по производству радиоэлектронной продукцииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
6 марта 2025 года состоялся запуск нового завода радиоэлектронной продукции ООО «Бештау». Торжественное мероприятие прошло с участием представителей различных структур, включая региональные власти и отраслевых экспертов.
Новые производственные мощности позволят значительно увеличить выпуск электронных плат — до 500 тыс. единиц в год. Это не только укрепит позиции компании на рынке радиоэлектронной продукции, но и внесет вклад в развитие высокотехнологичных отраслей региона. Завод был построен и введен в эксплуатацию всего за год, что является выдающимся достижением в сфере промышленного строительства.
Компания «Бештау» является ключевым участником межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности, объединяющего 9 предприятий из Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области. Завод площадью 2500 кв. метров включает участки поверхностного и DIP монтажа электронных плат. Производственная мощность предприятия составляет 750 000 компонентов в час.
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