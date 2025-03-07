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Bionysheva_Elena 07 марта 2025, 06:03 533 Производство

В Ростове-на-Дону запустили новый завод по производству радиоэлектронной продукции

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 © minpromtorg.gov.ru

6 марта 2025 года состоялся запуск нового завода радиоэлектронной продукции ООО «Бештау». Торжественное мероприятие прошло с участием представителей различных структур, включая региональные власти и отраслевых экспертов.

Новые производственные мощности позволят значительно увеличить выпуск электронных плат — до 500 тыс. единиц в год. Это не только укрепит позиции компании на рынке радиоэлектронной продукции, но и внесет вклад в развитие высокотехнологичных отраслей региона. Завод был построен и введен в эксплуатацию всего за год, что является выдающимся достижением в сфере промышленного строительства.

Компания «Бештау» является ключевым участником межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности, объединяющего 9 предприятий из Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области. Завод площадью 2500 кв. метров включает участки поверхностного и DIP монтажа электронных плат. Производственная мощность предприятия составляет 750 000 компонентов в час.

 © minpromtorg.gov.ru

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Источник: https://minpromtorg.gov.ru/press-ce...97c51d0-3e5f-490f-a6c0-55acc28c1995

Минпромторг, Бештау
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    07.03.2514:15:10

    «Бештау» это очень серьезный брeнд. Мне трудно сказать откуда они выросли так.

    Кто знает?

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:15 07.03.25
    #1298001
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