ОАК передала Минобороны первую в этом году партию истребителей Су-35С

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Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех передала ВКС России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.

Истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования.

«Наши авиастроители добросовестно выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники в войска. Мы передали первые в этом году серийные истребители. Сегодня на предприятиях в разной степени готовности находятся новые партии авиационных комплексов, которые будут переданы в рамках гособоронзаказа этого года. Летчики высоко оценивают характеристики Су-35С. Истребители оснащены передовым вооружением и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных целей днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. При этом машина способна работать на больших удалениях от аэродрома базирования», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Су-35С является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.

«Наша первоочередная задача — наращивать темпы строительства востребованной военной продукции. Прежде всего это касается самолетов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объемов выпуска. Чтобы обеспечить создание этой техники, мы продолжим расширение производства», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Динамика загрузки производственных мощностей ставит перед заводом-изготовителем вопросы повышения квалификации действующих работников и привлечения новых кадров по основным рабочим и инженерным специальностям. Ввод в эксплуатацию ключевых объектов техперевооружения для нивелирования узких мест в производственном цикле позволит и далее наращивать темпы производства.

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