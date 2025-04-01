Фабрика «Вавилон»: как в Чебоксарах создают качественные макароны и сладости

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться впечатлениями от своего визита на Чебоксарскую макаронно-кондитерскую фабрику «Вавилон» — место, где создаются знакомые многим макаронные изделия и сладости.

Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» представляет собой современное пищевое предприятие с богатой производственной историей, насчитывающей более восьми десятилетий.

История предприятия берет начало в 1941 году, когда решением Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся был организован городской пищевой комбинат. В военные годы предприятие полностью переориентировалось на обеспечение нужд фронта. В послевоенный период, с 1945 по 1951 годы, на территории комбината были возведены новые производственные мощности по выпуску безалкогольных напитков, кондитерских изделий и плодоовощных консервов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Значительный этап развития пришелся на 1965 год, когда в связи с ростом населения города было принято решение о строительстве нового производственного комплекса по улице Урукова, введенного в эксплуатацию в 1970 году. В 1974 году предприятие было преобразовано в Чебоксарский завод безалкогольных напитков, а в 1979 году здесь впервые в Чувашской АССР было налажено производство кукурузных палочек.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Современный этап развития начался в 1993 году, когда предприятие было реорганизовано в открытое акционерное общество «Ситро». В 2000-х годах произошла существенная модернизация производства: были введены в эксплуатацию автоматизированные линии швейцарской фирмы Buhler (2001-2002 гг.) и итальянского производителя Pavan (2005 г.). В 2006 году предприятие получило свое нынешнее название — ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон».

Сегодня фабрика представляет собой высокотехнологичное предприятие, оснащенное современным оборудованием ведущих мировых производителей. В производственном портфеле насчитывается более 300 наименований продукции, включая:

• Макаронные изделия 20 различных видов

• Слоеное печенье

• Вафельную продукцию

• Сахарное печенье

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Особое внимание на предприятии уделяется вопросам качества. Вся выпускаемая продукция производится без использования генномодифицированных организмов и трансжиров. Производственные процессы организованы в соответствии с современными стандартами пищевой безопасности.

Ермишина Ольга Сергеевна, начальник производства

— Наше предприятие занимается производством кондитерских и макаронных изделий, предлагая потребителям широкий ассортимент качественной продукции. В кондитерском сегменте мы выпускаем различные виды вафель, включая вафельные трубочки и листовые вафли с разнообразными начинками, а также широкий выбор печенья — от нежного слоеного до хрустящего сахарного и сдобного. Особое внимание мы уделяем развитию конфетного направления, где представлены как классические пралиновые и сбивные сорта, так и инновационные разработки, такие как мягкий грильяж и популярный десерт «Картошка — Вавилошка».

В условиях современных экономических вызовов мы успешно реализуем программу импортозамещения, переориентировав поставки сырья и комплектующих на партнеров из дружественных стран. Несмотря на сохраняющиеся сложности с обслуживанием оборудования зарубежного производства, мы находим эффективные решения, позволяющие поддерживать стабильное качество выпускаемой продукции.

В макаронном цехе шумят автоматизированные линии. Сырье — только мука и вода, никаких искусственных добавок. Тесто замешивают, прессуют через матрицы, сушат и фасуют. За смену здесь производят несколько тонн продукции — от классических рожков до фигурных изделий.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

«Наши макароны не развариваются и сохраняют форму благодаря строгому контролю качества на каждом этапе», — поясняет технолог.

География сбыта продукции охватывает более 25 регионов Российской Федерации. Предприятие успешно развивает экспортные направления, осуществляя поставки в Киргизию и Туркменистан.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Численность персонала предприятия составляет свыше 130 квалифицированных специалистов. Фабрика продолжает развиваться, внедряя новые технологии и расширяя ассортимент выпускаемой продукции, сохраняя при этом традиции качества, заложенные за десятилетия работы.

— В текущем году мы сосредоточили усилия на модернизации производственных процессов, включая обновление оборудования для макаронных изделий и расширение ассортиментной линейки. Особое внимание уделяется переходу на систему цифровой маркировки «Честный знак», что позволит повысить прозрачность производства и укрепить доверие потребителей.Мы рассматриваем социальную ответственность как неотъемлемую часть нашей деятельности, регулярно участвуя в благотворительных акциях и направляя гуманитарную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Это касается как поддержки военнослужащих, так и участия в различных социальных программах нашего региона.Перспективы развития предприятия связаны с дальнейшим расширением производственных мощностей, внедрением новых технологий и разработкой инновационных продуктов, которые будут соответствовать самым высоким стандартам качества и вкуса. Мы уверены, что такой комплексный подход позволит нам укреплять свои позиции на рынке и радовать потребителей вкусной и качественной продукцией, резюмирует Ольга Сергеевна, начальник производства ООО «ЧМКФ «Вавилон»

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