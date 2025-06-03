Российские ученые НИЦ ППиФ «Иван-поле» представили фруктоолигосахариды нового поколения

Новая технология экспресс-анализа, разработанная российскими учеными, позволяет в режиме реального времени контролировать содержание фруктоолигосахаридов (FOS) на всех этапах производства — одного из ключевых компонентов, способствующих нормализации микрофлоры кишечника. Это особенно важно для людей с высокой физической нагрузкой: исследования показывают, что сбалансированная микробиота напрямую влияет на обмен веществ, усвоение белка и иммунную устойчивость. Благодаря новому методу можно обеспечить стабильное качество и точную дозировку FOS в спортивных продуктах, что открывает путь к более персонализированному и научно обоснованному питанию для спортсменов и активных людей.

В основе новой технологии — уникальный аналитический подход, заменяющий устаревшие методы «мокрой химии», которые требовали до 40 минут на один анализ. Такая задержка не позволяла оперативно корректировать процесс и снижала выход целевого продукта. Теперь всё меняется: определение содержания FOS происходит за считанные минуты — за счёт анализа точки замерзания пробы. Этот физико-химический показатель оказался надёжным маркером концентрации FOS при соответствующей калибровке.

Благодаря внедрению новой технологии удалось минимизировать потери, увеличить выход высокоочищенных FOS и обеспечить единообразие состава от партии к партии.

Результат — не только экономическая эффективность, но и возможность точной настройки функционального действия продуктов. В спортивном питании это означает дозировку, адаптированную под реальные физиологические потребности: восстановление микрофлоры после тренировок, улучшение усвоения аминокислот, нормализация перистальтики и поддержка иммунитета при высоких нагрузках.

Таким образом, российская разработка становится важным шагом к новой философии функционального питания: когда качество подтверждено цифрой, технология работает на результат, а биохимия становится доступной — в каждом батончике, коктейле или капсуле.

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