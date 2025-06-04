Оперативный взгляд из космоса: приёмная станция от «Лоретт» установлена за полярным кругом

© lorett.org

В апреле 2025 года инженерная компания «Лоретт » выполнила установку и запуск современного приёмного комплекса «Расторопша» в Мурманске — за полярным кругом, в одном из стратегически важных регионов России.

Всего за пять дней специалисты смонтировали и ввели в эксплуатацию станцию с рефлектором диаметром 3.2 метра. Такой быстрый старт стал возможен благодаря опыту команды и использованию передовых технологий проектирования. Партнёром проекта выступила компания НПФ Раймет.

«Расторопша» — комплекс, способный принимать и обрабатывать данные с околоземных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Информация поступает по радиоканалам X-диапазона частот со скоростью 900 Мбит/с и выше, а дальше по оптоволоконной линии (400 Мбит/с) передаётся конечным пользователям — быстро, надёжно и практически в режиме реального времени.

Комплекс работает полностью автоматически: от планирования и слежения за спутниками до декодирования данных. Человеческое участие не требуется. Даже в условиях нестабильного электроснабжения станция продолжает функционировать — резервное питание позволяет ей работать автономно до 4-х часов. Важная особенность — устойчивость к суровым условиям Арктики: характеристики станции позволяют работать без радиопрозрачного укрытия в условиях северного климата.

Почему именно за полярным кругом? Дело в том, что подавляющее большинство спутников ДЗЗ движется по полярным орбитам. Значит, чем ближе станция расположена к полюсу, тем выше частота сеансов связи и объём принимаемых данных. В Мурманске «Расторопша» ежедневно ведет почти непрерывный приём данных от различных космических аппаратов, обеспечивая оперативный мониторинг ледовой обстановки, судоходства, изменений климата и природной среды.

Сегодня, когда на орбите сотни «глаз» спутников ДЗЗ, самым ценным ресурсом становится время. Кто первым получил снимок, тот первым принял стратегическое решение. Поэтому каждая страна стремится закрепиться в полярных широтах.

Проект «Расторопша» — часть долгосрочной стратегии компании «Лоретт », направленной на развитие инфраструктуры спутникового мониторинга в северных регионах России. Это вклад в безопасность, науку и устойчивое развитие Арктики.

© lorett.org

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