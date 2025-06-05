ПАО «ЧКПЗ» наращивает поставки импортозамещающей продукции для нефтегазовой отрасли

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ) успешно освоило серийное производство новой для себя продукции — клапанов буровых насосов К8. Серийный выпуск промышленных изделий стартовал в мае 2025 года. Предприятие уже обеспечило первые крупные поставки ведущим нефтедобывающим компаниям России.

Новая продукция соответствует мировым стандартам качества, при этом обладает конкурентными преимуществами перед зарубежными аналогами, что способствует активному замещению импорта в нефтегазовой отрасли.

О клапанах К8

Клапаны буровых насосов используются для регулирования потока бурового раствора, обеспечивая бесперебойную работу оборудования. Продукция ПАО «ЧКПЗ» демонстрирует высокую надежность — средняя наработка на отказ превышает 350 часов, что соответствует лучшим зарубежным образцам. Клапаны К8 производства ЧКПЗ отличаются от импортных аналогов более быстрым сроком поставки (по сравнению с китайскими) и ценой (по сравнению с отечественными).

С момента старта серийного выпуска завод уже отгрузил сотни единиц продукции ключевым игрокам нефтегазового сектора.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать свыше трех тысяч клапанов в месяц, что выступает гарантией выполнения крупных заказов в самые сжатые сроки.

В ближайшей перспективе в рамках нефтесервисного направления деятельности ЧКПЗ планирует расширение поставок не только в России, но и в страны ближнего зарубежья, укрепляя позиции отечественных компаний на рынке нефтегазового оборудования.

Справочная информация: ПАО «ЧКПЗ» — один из ведущих российских производителей металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для нефтегазовой, энергетической и машиностроительной отраслей. Предприятие активно развивает линейку импортозамещающей продукции, ориентированной на потребности ключевых промышленных секторов.

Источник фото: пресс-служба ПАО "ЧКПЗ" © www.chkpz.ru

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