Челябинский кузнечно-прессовый завод вошел в федеральный топ-50 самых быстрорастущих компаний России. РБК подсчитал, у кого из российских компаний выручка за последние четыре года росла быстрее. В топ-25 вошел Челябинский кузнечно-прессовый завод. С 2021 по 2024 год выручка ПАО ЧКПЗ выросла с 15,5 до 102,2 млрд рублей.

В рейтинге в основном присутствуют компании либо предоставляющие услуги (в том числе виртуальные), либо активно развивающиеся в интернете, либо торгующие товарами, произведенными в других странах.

ЧКПЗ — единственное машиностроительное предприятие, вошедшее в рейтинг, и единственное предприятие, которое все компоненты своей продукции полностью производит в Российской Федерации.

Сложность в том, что любому машиностроительному предприятию для роста требуются значительные капитальные вложения, большое количество работников, технологическая подготовка производства и конкурентоспособный продукт.

По словам генерального директора ПАО ЧКПЗ Андрея Гартунга, достижение таких результатов стало возможным благодаря тому, что был обеспечен одновременно комплекс уникальных решений.

«Каждый из продуктов, который выпускался на заводе, использовал какое-то уникальное решение, что делало его конкурентоспособным, и производства активно оснащались российскими промышленными роботами, — отмечаетАндрей Гартунг. — Сильная команда инженеров и мощности по производству оснастки обеспечили освоение огромного количества новых изделий в рекордные сроки. Новые производственные мощности вводились быстрее всех в стране, в том числе благодаря компетенциям в производстве оборудования. Компания быстрее всех в стране набирала людей и обучала их тому, как работать на производстве (в 2023 году было принято 16 тысяч человек за год). Кроме того, компания использовала все доступные меры господдержки»