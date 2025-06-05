На самарском предприятии ОДК открыта крупнейшая лаборатория для проверки двигателей

Самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) ввело в эксплуатацию новый корпус с девятью лабораториями. Они оснащены уникальным оборудованием, которое позволяет проводить исследования деталей современных газотурбинных двигателей. Увеличение мощностей позволит нарастить количество проводимых в ОДК-Кузнецов исследований на 50%.

На предприятии ОДК-Кузнецов введен в эксплуатацию новый корпус Центральной заводской лаборатории, которая стала одной из крупнейших в Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. В помещении площадью 7,8 тысячи квадратных метров расположены девять исследовательских лабораторий.

Специалисты центральной заводской лаборатории проводят проверку качества материалов и деталей двигателей на всех этапах производства. Они исследуют исходные материалы, отливки и детали, а также проводят исследования их функционирования в процессе эксплуатации. Работники лаборатории также участвуют в разработке и внедрении мероприятий по повышению качества изделий, освоению новых технологических процессов.

«Предприятие ОДК-Кузнецов совершило значимый шаг в контроле качества продукции — двигателей для авиации, космоса и ТЭК. Центральная заводская лаборатория — это единый центр исследований и контроля качества, уникальный инструмент для апробирования инноваций. Обновленное оборудование обеспечит увеличение на 50% количества исследований. Уровень наших специалистов и техническое оснащение лабораторий позволили пройти аккредитацию на проведение широкого спектра работ, что дает возможность оказывать данные услуги сторонним предприятиям», — отметил заместитель генерального директора — управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

Центральная заводская лаборатория — это современное промышленное здание, оснащенное высокотехнологичными инженерными сетями, мощными системами вентиляции, очистки и охлаждения воздуха. Автоматизированное управление оборудованием и цифровая библиотека данных о проведенных исследованиях повысят безопасность и эффективность производственных процессов.

Для проведения контрольных, испытательных и научно-исследовательских работ приобретено 35 единиц дополнительного оборудования. Многие приборы уникальны и разработаны специально с учетом специфики продукции и требований к проверке деталей современных газотурбинных двигателей, которые производятся в ОДК.

Станки для пробоподготовки, испытательные машины для температурных, гидравлических и статических испытаний деталей и материалов, оборудование для химлабораторий, спектрометры, твердометры, стереомикроскопы, инвертированный микроскоп, камерные печи, рентгеновский дифрактометр, сканирующий спектрофотометр — все это оборудование гарантирует соблюдение высоких стандартов качества проводимых исследований, сокращение их сроков и высокую точность.

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