В больнице № 52 теперь можно сделать пересадку почки

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В городской больнице № 52 открыли новое отделение по пересадке органов. Оно будет заниматься пациентами с тяжелой почечной недостаточностью.

Пересадка почки — самый эффективный способ лечения в таких случаях. Теперь больные смогут получить здесь полный цикл помощи: от обследования до операции и дальнейшего наблюдения.

Отделение разместили в новом корпусе с современными операционными и палатами интенсивной терапии, сообщает пресс-служба Мэра Москвы.

Это уже четвертый центр трансплантации в Москве — аналогичные есть в Боткинской больнице, Склифосовского и Логинова.

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