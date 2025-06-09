22 партия отработавшего ядерного топлива вывезена из губы Андреева

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Специалисты успешно завершили транспортировку 22 партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из бывшего хранилища в губе Андреева.

Как сообщил Василий Тинин, директор по государственной политике в области радиоактивных отходов госкорпорации «Росатом», на сегодняшний день губа Андреева остаётся последним объектом с опасным ядерным наследием ВМФ на побережье Кольского залива. «Изначально здесь хранилось более 100 комплектов активных зон реакторов — около 20 тысяч топливных сборок. На сегодняшний день вывезено уже около 14 тысяч сборок», — отметил представитель корпорации.

ОЯТ, образовавшееся в результате эксплуатации атомных подводных лодок, представляет особую экологическую опасность. Все вывозимые сборки направляются на производственное объединение «Маяк» в Челябинской области, где осуществляется их безопасная переработка, сообщает пресс-служба Росатом.

По планам «Росатома», полная очистка территории губы Андреева от ядерного топлива будет завершена к началу 2030-х годов. Работы ведутся в рамках федеральной программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Реализация этого проекта позволит устранить одну из самых серьёзных экологических угроз в Арктическом регионе.

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