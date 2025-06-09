стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Bionysheva_Elena 09 июня 2025, 06:25 15 Российские проекты за рубежом

«Петрозаводскмаш» завершил отгрузку ключевого оборудования для китайской АЭС

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © t.me

Завод «Петрозаводскмаш» (входит в состав АО «АЭМ-технологии» Госкорпорации «Росатом») отгрузил очередную партию оборудования для атомной электростанции «Сюйдапу» в Китае. Речь идет о емкости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) для энергоблока № 4.

Этот ответственный узел предназначен для автоматической подачи охлаждающей жидкости в реактор в случае аварийной ситуации, например, при падении давления в первом контуре. Отгрузка прошла в рамках празднования 65-летнего юбилея предприятия, что подчеркивает значимость события для коллектива завода.

В состав полного комплекта САОЗ для одного энергоблока входят четыре таких емкости. Как сообщили на предприятии, последняя, четвертая емкость для энергоблока № 4 будет отгружена китайскому заказчику до конца июня, завершив тем самым выполнение важного контракта, сообщает пресс-служба Росатом.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: t.me

Поделись позитивом в своих соцсетях


Росатом
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,