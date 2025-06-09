«Петрозаводскмаш» завершил отгрузку ключевого оборудования для китайской АЭС

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Завод «Петрозаводскмаш» (входит в состав АО «АЭМ-технологии» Госкорпорации «Росатом») отгрузил очередную партию оборудования для атомной электростанции «Сюйдапу» в Китае. Речь идет о емкости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) для энергоблока № 4.

Этот ответственный узел предназначен для автоматической подачи охлаждающей жидкости в реактор в случае аварийной ситуации, например, при падении давления в первом контуре. Отгрузка прошла в рамках празднования 65-летнего юбилея предприятия, что подчеркивает значимость события для коллектива завода.

В состав полного комплекта САОЗ для одного энергоблока входят четыре таких емкости. Как сообщили на предприятии, последняя, четвертая емкость для энергоблока № 4 будет отгружена китайскому заказчику до конца июня, завершив тем самым выполнение важного контракта, сообщает пресс-служба Росатом.

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