«Калашников» начал поставки новых ручных пулеметов РПЛ-20 по госзаказу

© kalashnikovgroup.ru

АО «Концерн «Калашников» осуществил отгрузку первой серийной партии 5,45-мм ручных пулеметов РПЛ-20 в рамках выполнения государственного контракта на 2025 год. Разработанное конструкторско-технологическим центром концерна оружие уже было продемонстрировано военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Новый пулемет отличается рядом конструктивных особенностей, включая ленточное питание без необходимости вскрытия ствольной коробки при перезарядке, телескопический складной приклад с регулируемой щекой и удлиненную планку Пикатинни с 46 слотами. Важной характеристикой является сохранение нулевого прицела после полной или частичной разборки оружия.

РПЛ-20 выпускается в камуфляжной расцветке «Мультикам», что стало новшеством для серийного стрелкового оружия российского производства. Такое решение значительно повышает маскировочные свойства в различных условиях местности, сообщает пресс-служба Калашников.

Пулемет способен вести интенсивный огонь благодаря использованию лент емкостью 100 или 200 патронов, при этом конструкция предусматривает возможность быстрой замены ствола в полевых условиях. Производитель предлагает две базовые модификации: с длиной ствола 590 мм для общевойсковых подразделений и 415 мм для штурмовых групп.

Конструкция РПЛ-20 позволяет оснащать оружие современными прицельными комплексами и дополнительным оборудованием, что обеспечивает его эффективное применение в различных тактических ситуациях. По оценкам специалистов, новый пулемет сочетает высокую огневую мощь с мобильностью, что особенно важно в условиях современных боевых действий.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈