РС выдал судовые документы на катамаран «Равелин» проекта 04710 «Соммерс»

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Сегодня, 10 июня 2025 года, на катамаран «Равелин» проекта 04710 «Соммерс» выдан комплект классификационных документов Регистра. От имени РС документы вручил старший инженер-инспектор Алексей Крылов.

Судно построено на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК по проекту «Форсс Технологии» для компании «Нева Тревел».

Ранее под техническим наблюдением специалистов РС выполнена проверка мореходных качеств судна, работы оборудования и его параметров на ходовых режимах. В процессе испытаний все системы и механизмы отработали штатно, сообщает РМРС.

Новое судно примет своих первых пассажиров в навигацию 2025 года. Катамаран «Равелин», как и его предшественник «Бастион», пополнит экскурсионно-прогулочный флот компании «Нева Тревел» и будет курсировать вокруг знаменитых фортов Кронштадта с отправлением от причала в парке «Остров фортов».

Напомним, создание серии пассажирских катамаранов стало возможным в рамках развития кластера «Остров фортов» и реализации государственной программы по обновлению пассажирского флота. Суда строятся при поддержке Минпромторга России и по заказу Государственной транспортной лизинговой компании.

Напомним также, головное судно проекта — «Бастион» — было спущено на воду в мае 2024 года. Спуск на воду катамарана «Равелин» состоялся в сентябре 2024 года.

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