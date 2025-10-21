Пассажирский катамаран «Габион» передан заказчику
21 октября состоялось подписание акта приема-передачи катамарана прогулочно-экскурсионного судна «Габион» проекта 04710 «Соммерс». Об этом говорится в сообщении судоходной компании «Нева Тревел».
Документ подписан между «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), «Нева Тревел» и Средне-Невским судостроительным заводом (СНСЗ) ОСК.
Как уточняют в «Неве Тревел», новый катамаран примет на борту своих первых пассажиров в навигацию 2026 года. «Габион», как и его предшественники, будет курсировать вокруг знаменитых фортов Кронштадта с отправлением от причала в парке «Остров фортов», а также на экскурсионных рейсах к небоскрёбу «Лахта Центр» и на развод мостов в Санкт-Петербурге.
В будущем катамараны проекта «Соммерс» будут доставлять пассажиров к полностью изолированным от берега фортам Кроншлот и Император Александр Первый, которые будутот реставрированы и открыты для посещения в 2026 году.
Напомним, ранее СНСЗ передал заказчику два катамарана проекта «Соммерс» — «Бастион» и «Равелин», которые осуществляют перевозку пассажиров по экскурсионному маршруту вокруг фортов Кронштадта.
Отметим, разработчиком проекта «Соммерс» является компания «Форсс Технологии».
Пассажирский катамаран проекта 04710 «Соммерс» — справка
Класс РС — КМ ✪ R3 Сatamaran Passenger ship
Длина габаритная — 27,3 м
Ширина габаритная — 7,5 м
Высота габаритная — 5,17 м
Осадка габаритная — 1,6 м
Скорость эксплуатационная — 12 узлов
Пассажировместимость — 147 человек
Экипаж — 3 человека
Корпус и надстройка — сталь и алюминиево-магниевый сплав
Мощность ГД — 2×220 кВт
Водоизмещение — 92 т
Дальность плавания — 400 миль
