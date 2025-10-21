21 октября состоялось подписание акта приема-передачи катамарана прогулочно-экскурсионного судна «Габион» проекта 04710 «Соммерс». Об этом говорится в сообщении судоходной компании «Нева Тревел».

Документ подписан между «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), «Нева Тревел» и Средне-Невским судостроительным заводом (СНСЗ) ОСК.

Как уточняют в «Неве Тревел», новый катамаран примет на борту своих первых пассажиров в навигацию 2026 года. «Габион», как и его предшественники, будет курсировать вокруг знаменитых фортов Кронштадта с отправлением от причала в парке «Остров фортов», а также на экскурсионных рейсах к небоскрёбу «Лахта Центр» и на развод мостов в Санкт-Петербурге.

В будущем катамараны проекта «Соммерс» будут доставлять пассажиров к полностью изолированным от берега фортам Кроншлот и Император Александр Первый, которые будутот реставрированы и открыты для посещения в 2026 году.

Напомним, ранее СНСЗ передал заказчику два катамарана проекта «Соммерс» — «Бастион» и «Равелин», которые осуществляют перевозку пассажиров по экскурсионному маршруту вокруг фортов Кронштадта.

Отметим, разработчиком проекта «Соммерс» является компания «Форсс Технологии».

Пассажирский катамаран проекта 04710 «Соммерс» — справка

Класс РС — КМ ✪ R3 Сatamaran Passenger ship

Длина габаритная — 27,3 м

Ширина габаритная — 7,5 м

Высота габаритная — 5,17 м

Осадка габаритная — 1,6 м

Скорость эксплуатационная — 12 узлов

Пассажировместимость — 147 человек

Экипаж — 3 человека

Корпус и надстройка — сталь и алюминиево-магниевый сплав

Мощность ГД — 2×220 кВт

Водоизмещение — 92 т

Дальность плавания — 400 миль