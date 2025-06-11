Ростех запустил серийное производство «умных» реанимационных комплексов

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Госкорпорация Ростех начала массовый выпуск автоматизированных систем «КардиоРобот» для проведения сердечно-легочной реанимации. Разработанный холдингом «Росэл» медицинский комплекс официально зарегистрирован Росздравнадзором и получил разрешение на применение в лечебных учреждениях.

Уникальное устройство способно автоматически определять необходимость реанимационных мероприятий и самостоятельно проводить непрямой массаж сердца до 45 минут без перерыва — значительно дольше, чем может человек (2-3 минуты эффективного ручного массажа). Интеллектуальная система самостоятельно регулирует давление и глубину компрессий на основе данных с датчиков, одновременно информируя медперсонал о своих действиях через звуковые сигналы и дисплей.

Разработка НПП «Алмаз» (входит в «Росэл») при поддержке Минпромторга России найдет применение в реанимационных отделениях, машинах скорой помощи, трансплантационных центрах и фельдшерско-акушерских пунктах. Автоматизация процесса реанимации не только повышает эффективность мероприятий, но и освобождает медицинских работников для выполнения других критически важных процедур, сообщает пресс-служба Ростех

«В условиях роста числа сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения нагрузки на систему здравоохранения „КардиоРобот“ способен стать незаменимым помощником медучреждений. Сердечно-легочная реанимация — это гонка на секунды, где даже малейшее промедление может стоить пациенту жизни. Наше устройство за счет полной автоматизации и адаптации под каждого больного существенно повышает шансы на спасение. При разработке изделия велись непрерывные консультации с медицинскими работниками. Благодаря этому удалось добиться эксплуатационных характеристик, которые полностью удовлетворяют врачей-реаниматологов. „КардиоРобот“ является отечественной разработкой и станет достойной заменой иностранных аналогов. Серийное производство уже запущено», — прокомментировали в Ростехе.

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