Завершено строительство подводной лодки «Великие Луки» проекта 677
На Адмиралтейских верфях (г. Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага и ввода в состав Военно-Морского Флота дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада».
Дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» — третья подводная лодка проекта 677. Подводные лодки «Лада», спроектированные конструкторским бюро ОСК «Рубин», обладают низким уровнем шумности, оснащены новейшими средствами акустической защиты, ракетно-торпедным оружием и способны погружаться на глубину более 300 метров.
