В России начали выпускать лифты для сейсмоопасных регионов

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Подмосковный завод «Пульс» запустил производство специальных лифтов, способных выдерживать землетрясения силой до 9 баллов. Первыми такие лифты получат Крым, Кавказ и Дальний Восток — регионы с повышенной сейсмической активностью.

Инвестиции в проект составили 60 млн рублей. Новые лифты оснащены интеллектуальной системой безопасности: при первых толчках датчики автоматически останавливают кабину на ближайшем этаже и открывают двери для эвакуации. Система продолжает работать даже при отключении электричества благодаря дублированному питанию.

«Это не просто транспорт, а гарантия безопасности. Мы продумали каждую деталь, чтобы лифт вёл себя предсказуемо в экстремальных условиях. Каждый элемент конструкции прошел многократные испытания на устойчивость к экстремальным нагрузкам», — комментирует генеральный директор завода «ПУЛЬС» Артём Исаев.

Конструкция включает несколько инновационных решений: усиленные направляющие с частым шагом креплений, противоаварийные механизмы из высокопрочной стали и дополнительную фиксацию всех критических узлов. Завод уже готовится к поставкам оборудования во Владивосток и другие сейсмоопасные районы страны, сообщается на официальном сайте предприятия .

Разработка соответствует строгим российским и международным стандартам безопасности, что подтверждено соответствующими испытаниями. Проект реализуется при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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