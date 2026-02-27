Работа по замене лифтов в многоквартирных домах проводится в России в рамках региональных программ капитального ремонта. Все 79 регионов, где имеется устаревшее лифтовое оборудование, ранее утвердили пятилетние планы по его замене. По итогам 2025 года заменено 18,5 тысяч лифтов.

«Минстрой России совместно с сенаторами Совета Федерации и депутатами Государственной думы РФ работает над совершенствованием законодательства для ускорения выполнения региональных планов по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Повышение безопасности и комфорта проживания граждан России является одним из главных приоритетов в работе Минстроя России в рамках реализации национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Вопросы реализации планов по замене лифтов, в том числе в соответствии с загруженностью лифтовой промышленности, находятся на особом контроле и рассматриваются на еженедельных совещаниях с регионами и главными распорядителями бюджетных средств. Для ускорения работ по обновлению лифтового хозяйства в прошлом году механизм списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам распространен на замену лифтов. Им планируют воспользоваться 36 регионов России»,

Минстрой России совместно с Фондом развития территорий работает над совершенствованием системы проведения капитального ремонта. За Фондом закреплена функция мониторинга программ капитального ремонта многоквартирных домов.

«В регионах продолжается работа по обновлению лифтов в многоквартирных домах. Этот процесс направлен на повышение комфорта проживания людей, а также на продление срока службы жилищного фонда. По итогам первого года реализации пятилетние планы замены лифтов выполнены на 17%. При этом работы предстоит еще много, поэтому нельзя сбавлять ее темпы»

В шести регионах выполнение планов по замене лифтов превысило 50%. Во Владимирской области заменено 293 лифта, в Волгоградской — 612 лифтов, в Оренбургской — 278 лифтов, в Республике Крым — 239 лифтов, в Республике Тыва — 22 лифта, в Республике Северная Осетия-Алания — 101 лифт.

В целом в России в 2025 году проведена замена более 18,5 тыс. лифтов, что превышает объемы прошлых лет. В том числе в домах на счетах региональных операторов заменено 16 тыс. лифтов, на специальных счетах — 2,5 тыс. лифтов.

До 2030 года должно быть заменено 88 тыс. лифтов, в том числе по региональным операторам — 47,8 тыс. лифтов, по специальным счетам — 40,2 тыс. лифтов.