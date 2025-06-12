Ростех поставил Минобороны модернизированные комплексы управления артиллерийским огнём

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Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Министерству обороны России новую партию усовершенствованных машин управления из состава автоматизированного комплекса «Планшет-М-ИР». Комплекс размещён на бронированном шасси «Патруль» и способен обрабатывать разведывательные данные в режиме реального времени, в том числе с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что позволяет повысить точность и оперативность применения артиллерии.

Важным новшеством стала встроенная метеостанция, которая учитывает температуру, влажность, атмосферное давление и другие погодные факторы, влияющие на баллистику снарядов. Комплекс обеспечивает автоматизированное управление огнём РСЗО, ствольной артиллерии и миномётов, совместим с различными средствами разведки, отличается высокой мобильностью, быстрой развёртываемостью и автономностью работы в полевых условиях, сообщает пресс-служба Ростех.

«Комплекс постоянно модернизируется, — отметили в „Высокоточных комплексах“. — Интеграция метеостанции и цифровых систем обработки данных значительно повышает эффективность применения артиллерии».

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