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Roman Wyrzykowski 15 июня 2025, 14:47 565 Электроника, электротехника и приборы

Разработаны приёмники сигналов со спутников «Экспресс-РВ»

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 © t.me

Космическим аппаратам «Экспресс-РВ» предстоит работать на высокой эллиптической орбите. Их ресурсы позволят обеспечить связь и передачу данных в труднодоступных малонаселённых регионах.

Приёмники будут получать сигналы с «Экспрессов» как на стационарных, так и подвижных объектах. Это позволит, например, обеспечить связью морские суда на всем протяжении Северного морского пути.

Сейчас специалисты компании «РЕШЕТНЁВ» работают над модемом для абонентских терминалов и центральных станций, а также разрабатывают абонентский терминал для использования в поездах.

 © t.me

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Источник: t.me

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спутник «Экспресс-РВ», компаниия «РЕШЕТНЁВ», космическая связь
  • Нет аватара Azimut99
    16.06.2508:50:57

    Спутники «Экспресс-РВ» войдут в многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера».

    Проект «Сфера» призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территорий России, в частности в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути.

    «Сферу» можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink — с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий.

    #1302411
    • Нет аватара omap
      16.06.2517:51:07

      Да вы задрали уже со Старлинком всё сравнивать. Это не Старлинк даже близко, ни по назначению системы, ни по покрытию, ни по пропускной способности, ни по удобству пользования, ни по размеру и стоимости абонентского терминала. ЭкспрессРВ в основном предназначен для организации ШП связи на Северном морском пути. Причём именно на судах Севморпути, поскольку в условной Хатанге или Диксоне и так есть интернет через газпромовские спутники. Абонентский терминал будет коллективного пользования, так что вряд ли вы сможете его просто так купить, даже если вы будете готовы расстаться с теми миллионами, за которые его будут продавать. Кстати играть через такой интернет тоже будет проблематично из-за высокого пинга по пол секунды, обусловленного большой высотой орбиты Тундра.

      #1302425
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        16.06.2520:08:38

        Посмотрим на результат. Эти спутники это только один из российских проектов в этой области.

        Но точно что этот вид кoсмической связи не предназначен для того чтобы играть с его помощью    

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:09 16.06.25
        #1302428
        • Комментарий удален
        • Нет аватара omap
          16.06.2520:47:34

          Остальные российские проекты в этой области тоже ни разу не Старлинк: Гонец М1 — Иридиум на минималках, Скиф — аналог O3b (причём старого O3b, а не текущего O3b mpower), Марафон — часть функционала Иридиума по меньшей цене. Есть ещё Рассвет от Бюро 1440, но про него никто ничего не знает, хотя они явно там что-то активно делают. Если знаете — поделитесь.

          Но точно что этот вид кoсмической связи не предназначен для того чтобы играть с его помощью

          Этот вид космической связи предназначен для предоставления ШП доступа. Имея ШП доступ вы можете что угодно делать: в интернет ходить, голосовые вызовы делать, телеметрию гонять, БПЛА управлять, веб камеры смотреть, подключать оплату по карточкам и играть в онлайн игры в том числе. Или вы думаете на атомных ледоколах не люди работают?

          #1302434
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            16.06.2520:56:47

            Я не специалист в этой области — Вы тоже не альфа и омега.

            Но точно знаю что Ваш пример с играми это явный прострел.

            #1302435
            • Нет аватара omap
              17.06.2517:22:26

              пример с играми это явный прострел.

              Прострел? То есть вы хотите сказать, что связь через ЭкспрессРВ опять только для жирных госконтор и ведомств?

              Ну что ж, если верить вам, то, как и предполагалось, польза всей системы для простого россиянина равна 0. В Хатанге от этого жить лучше не станет, а Госуслуги и платёжные системы там и так работают, причём уже давно через газпромовские спутники. Скоро там вообще оптика из Мурманска появится. А условный матрос на атомном ледоколе как не мог через Ватсап сделать видеовызов на материк, так и не сможет.

              #1302466
              • Нет аватара DimaY
                17.06.2517:54:40

                Извините, а в Хатангу точно оптику потащат? В Нордвике оптика уже есть, но будет ли ответвление для Хатанги? Я просто не слышал. Было бы отлично.

                #1302468
  • Комментарий удален
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