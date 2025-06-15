Разработаны приёмники сигналов со спутников «Экспресс-РВ»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Космическим аппаратам «Экспресс-РВ» предстоит работать на высокой эллиптической орбите. Их ресурсы позволят обеспечить связь и передачу данных в труднодоступных малонаселённых регионах.
Приёмники будут получать сигналы с «Экспрессов» как на стационарных, так и подвижных объектах. Это позволит, например, обеспечить связью морские суда на всем протяжении Северного морского пути.
Сейчас специалисты компании «РЕШЕТНЁВ» работают над модемом для абонентских терминалов и центральных станций, а также разрабатывают абонентский терминал для использования в поездах.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Roman Wyrzykowski
16.06.2508:50:57
16.06.2517:51:07
16.06.2520:08:38
16.06.2520:47:34
16.06.2520:56:47
17.06.2517:22:26
17.06.2517:54:40