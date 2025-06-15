Разработаны приёмники сигналов со спутников «Экспресс-РВ»

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Космическим аппаратам «Экспресс-РВ» предстоит работать на высокой эллиптической орбите. Их ресурсы позволят обеспечить связь и передачу данных в труднодоступных малонаселённых регионах.

Приёмники будут получать сигналы с «Экспрессов» как на стационарных, так и подвижных объектах. Это позволит, например, обеспечить связью морские суда на всем протяжении Северного морского пути.

Сейчас специалисты компании «РЕШЕТНЁВ» работают над модемом для абонентских терминалов и центральных станций, а также разрабатывают абонентский терминал для использования в поездах.

© t.me

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