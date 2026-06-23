Россия впервые испытала межспутниковую передачу данных между разными орбитами
Российские операторы впервые осуществили передачу данных с малого космического аппарата на низкой орбите через геостационарный спутник.
Эксперимент подтвердил работоспособность технологии межспутниковой связи, которая позволяет малым спутникам пользоваться инфраструктурой крупных аппаратов без развертывания наземных станций по всему миру.
Сеанс связи провели спутниковый оператор ФГУП «Космическая связь» и компания «СТЦ». Малый аппарат CSTP-2.1, находясь на низкой околоземной орбите, передал данные через геостационарный спутник серии «Экспресс» в Ка-диапазоне частот. Скорость передачи составила около 0,5 Мбит/с. Компактное бортовое оборудование, характерное для малых спутников, обеспечило устойчивую работу канала.
Технология межспутниковой передачи данных открывает перед операторами малых космических аппаратов новые возможности. Для ретрансляции через спутники на разных орбитах не требуется дополнительная наземная инфраструктура.
Генеральный директор ГП КС Алексей Волин отметил: «Для организации каналов связи при задействовании спутников на разных орбитах для ретрансляции не требуется развертывания дополнительной наземной инфраструктуры по всему миру. Мы считаем, что результаты этого эксперимента — важный шаг в совместном развитии сервисов операторов группировок космических аппаратов различных классов».
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